Общество 03.02.2026 в 19:07

Монгольский разрез стал ежемесячно добывать 2 миллиона тонн угля

Рекордная добыча связана с массовым закупками топлива в Китае
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монгольский разрез стал ежемесячно добывать 2 миллиона тонн угля
Ежемесячный объем экспорта угля компанией "Эрдэнэс Тавантолгой" превысил 2 миллиона тонн. Этот показатель впервые превзошел предыдущий объем экспорта по долгосрочным контрактам, что свидетельствует о значительных изменениях в структуре внешнеторговых поставок компании. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».

Рост связан с реализацией решения правительства Монголии о внедрении механизма продажи угля через биржевые торги, которое вступило в силу с февраля 2023 года. Внедрение этой модели стимулировало рост объемов экспорта на условиях поставки через пограничные пропускные пункты.

По данным компании, в январе 2026 года ежемесячный экспорт угля на условиях поставки в контрольно пропускные пункты соседних стран, прежде всего Китая,  достиг 2,04 миллиона тонн (в денежном выражении — 137,8 млн долларов США), что на 58,76 тысяч тонн превысило предыдущий рекорд.

Важно отметить, что монгольский уголь, в отличие от российского, не облагается пошлинами в Китае, и страна активно наращивает закупки именно монгольского угля. Это создает дополнительные преимущества для монгольских поставщиков на рынке Китая и способствует росту их экспорта. 

Напомним, что АО «Разрез Тугнуйский» (часть СУЭК) — крупнейший производитель угля в Бурятии, добывает почти вдвое меньше угля - около 1,2 миллиона тонн в месяц.

Фото: Номер один

Все новости

Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
03.02.2026 в 17:10
Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты
03.02.2026 в 17:06
Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге
03.02.2026 в 17:04
В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу
03.02.2026 в 16:38
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
03.02.2026 в 16:19
В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков
03.02.2026 в 15:48
В Бурятии для участников СВО и их семей в МФЦ заработало «одно окно»
03.02.2026 в 15:31
Еще один турист из Улан-Удэ испортил себе отдых в Таиланде
03.02.2026 в 15:25
В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление
03.02.2026 в 14:58
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
03.02.2026 в 14:32
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
Вредителей будут искать по камерам
03.02.2026 в 17:10
Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты
В стране вводятся ограничения на перевозку за границу не только валюты, но и рублей
03.02.2026 в 17:06
Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге
Ее выпуск она приурочила ко Всемирному дню женщины-врача
03.02.2026 в 17:04
В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу
В ней живут учащиеся Политехнического техникума Селенгинска
03.02.2026 в 16:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru