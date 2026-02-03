Монгольский разрез стал ежемесячно добывать 2 миллиона тонн угля

Ежемесячный объем экспорта угля компанией "Эрдэнэс Тавантолгой" превысил 2 миллиона тонн. Этот показатель впервые превзошел предыдущий объем экспорта по долгосрочным контрактам, что свидетельствует о значительных изменениях в структуре внешнеторговых поставок компании. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Рост связан с реализацией решения правительства Монголии о внедрении механизма продажи угля через биржевые торги, которое вступило в силу с февраля 2023 года. Внедрение этой модели стимулировало рост объемов экспорта на условиях поставки через пограничные пропускные пункты.По данным компании, в январе 2026 года ежемесячный экспорт угля на условиях поставки в контрольно пропускные пункты соседних стран, прежде всего Китая, достиг 2,04 миллиона тонн (в денежном выражении — 137,8 млн долларов США), что на 58,76 тысяч тонн превысило предыдущий рекорд.Важно отметить, что монгольский уголь, в отличие от российского, не облагается пошлинами в Китае, и страна активно наращивает закупки именно монгольского угля. Это создает дополнительные преимущества для монгольских поставщиков на рынке Китая и способствует росту их экспорта.Напомним, что АО «Разрез Тугнуйский» (часть СУЭК) — крупнейший производитель угля в Бурятии, добывает почти вдвое меньше угля - около 1,2 миллиона тонн в месяц.Фото: Номер один