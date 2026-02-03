Общество 03.02.2026 в 20:00

В Монголии перешли на массовое строительство южнокорейских «разумных» теплиц

Это позволит стране избежать зависимости от импортных овощей
Текст: Иван Иванов
На днях в Монголии аймак Дорнод провел важную встречу с представительством южнокорейской компании «Пучхон», в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в области развития источников возобновляемой энергии. В рамках этого сотрудничества было подписано меморандум о совместной реализации проекта «Разумная теплица».

Этот проект входит в стратегическую программу по созданию устойчивых и экологически чистых источников энергии для региона. Планируется выделить для реализации этих инициатив около 30 миллиардов тугриков. Об этом сообщает информационный портал «Монцамэ». По словам главы  аймака Ш. Ёлы, в результате реализации проектов в регионе появится современная теплица круглогодичной эксплуатации на площади 40 га, а также солнечная электростанция, которая обеспечит семьи дешевой электроэнергией.

Строительство теплиц в Монголии имеет важное значение для обеспечения населения овощами, поскольку сейчас большая часть овощей поступает из Китая и России. Такая ситуация создает зависимость страны от внешних поставщиков, что увеличивает риски перебоев в поставках и поднимает цены, а также снижает доступность свежих и экологически чистых продуктов для населения. В условиях климатических особенностей Монголии выращивание овощей в открытом грунте ограничено сезонами, а возможность круглогодичного производства позволяет обеспечить стабильное наличие свежих овощей в течение всего года.

Как отмечается, современных тепличных хозяйств, подобных тому, что планируют построить на территории аймака Дорнод, даст возможность не только повысить внутреннее производство овощей, но и снизить зависимость от импортных поставок. Это особенно важно для повышения продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения. Также, создание таких теплиц способствует развитию экологически чистых методов производства, помогает обеспечить жителей свежими продуктами и стимулирует развитие сельского хозяйства, делая его более современным и конкурентоспособным на внутреннем рынке.

