В Улан-Удэ построят спасательную станцию за 136 миллионов рублей

Стартовая цена контракта – 136,5 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 11 февраля. Победитель торгов должен будет поставить и смонтировать здание площадью 816 метров до 30 октября 2026 года.





Согласно техническому заданию, в модульном здании должны разместиться диспетчерская, комната отдыха, конференц-зал, кухня, санузел, котельная и душевая. Другой блок отведен под склады. А более половины площади помещений займет гараж. В нем должны помещаться 12 автомобилей и 6 лодок.





Комитет по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и общественной безопасности мэрии Улан-Удэ объявил аукцион на поставку и монтаж модульного здания водно-спасательной станции. Ее должны возвести на улице Мостовая недалеко от берега Уды.Отметим, в Улан-Удэ ежегодно жертвами купального сезона становятся несколько человек, в том числе дети и подростки. Возможно, открытие водно-спасательной станции позволит снизить эту печальную статистики.