В Бурятии для участников СВО и их семей в МФЦ заработало «одно окно»

Автоматизация услуг по принципу «одного окна» для участников специальной военной операции и их семей проведена в МФЦ Бурятии. Теперь все подтверждающие документы и консультацию по предоставляемым мерам господдержки можно получить в многофункциональных центрах по месту жительства, без визита в другие инстанции.Ранее глава Бурятии провёл несколько выездных совещаний, где оценил порядок оформления мер поддержки участников СВО и членов их семей через МФЦ, а также обсудил с работниками актуальные задачи по дальнейшему расширению автоматизации услуг. Такая работа проведена во всех регионах страны по поручению президента России Владимира Путина.«Можно прийти в МФЦ, сейчас они по всей республики есть, и там проконсультироваться. Первое - узнать полный список мер поддержки. Второе - либо получить сразу на месте, либо подать заявление в МФЦ, которое дальше уйдет в Минимущество, либо в Министерство социальной защиты, Минздрав. Самому бойцу или его близкому не надо ехать в другие инстанции за подтверждением, за дополнительной печатью и так далее. Он должен прийти в МФЦ и уйти с итоговым результатом домой», - подчеркнул Алексей Цыденов.На сегодняшний день в МФЦ предоставляются 154 меры поддержки: организован прием заявлений и документов по 46 услугам, еще по 52 мерам осуществляется информирование. По остальным видам услуг в секторах пользовательского сопровождения оказывается консультационная и организационно-техническая помощь для оформления в электронном виде (через личные кабинеты «Госуслуг», ФНС, ЕПГУ, Работа России и т.д.). Также в МФЦ на Ключевской заработало государственное юридическое бюро. Каждый день юристы и адвокаты оказывают юридическую помощь для участников СВО и членов их семей.