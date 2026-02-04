Общество 04.02.2026 в 09:58

В Бурятии скончался экс-замминистра сельского хозяйства

Не стало Тимофея Лапухина
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии скончался экс-замминистра сельского хозяйства
Фото: Минсельхозпрод Бурятии

В Бурятии ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук Лапухин Тимофей Петрович. Он всю жизнь посвятил развитию агропромышленного комплекса республики.

Прошел путь от агронома до заместителя министра сельского хозяйства. Как ученый-почвовед внес неоценимый вклад в разработку систем удобрений и повышение плодородия земель. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы ключевые научные и практические рекомендации для земледелия республики.

«Светлая память о Тимофее Петровиче Лапухине – талантливом ученом, опытном руководителе и настоящем патриоте сельского хозяйства Бурятии – навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили в Минсельхозпроде республики.

Прощание с Тимофеем Лапухиным состоится 5 февраля по адресу: с. Иволгинск, ул. Советская, 8, с 12:00 до 14:00.

Теги
некролог минсельхоз

Все новости

Больше 600 миллионов рублей испарились при ремонте теплотрассы в Улан-Удэ
04.02.2026 в 10:30
Начало Сагаалгана в Бурятии будет «сухим»
04.02.2026 в 10:10
В Бурятии скончался экс-замминистра сельского хозяйства
04.02.2026 в 09:58
Житель Бурятии несколько дней проходил с застрявшей костью
04.02.2026 в 09:37
Экс-министр правительства Забайкалья отбился от правоохранителей
04.02.2026 в 09:32
В феврале в Монголии спрогнозировали падеж скота от морозов и глубокого снега
04.02.2026 в 09:23
Врачи Бурятии рассказали, как уберечь себя от рака
04.02.2026 в 09:19
Из-за экстремального мороза в аэропорту Улан-Удэ произошел авиационный инцидент
04.02.2026 в 09:03
Алименты на ребенка, находящегося под опекой
04.02.2026 в 09:00
Лучшие лучники Бурятии уедут в Европу
04.02.2026 в 08:56
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Житель Бурятии получил 50 тысяч за «саранку»
Он создал логотип для юбилея БГСХА
04.02.2026 в 11:09
Начало Сагаалгана в Бурятии будет «сухим»
В первый день Белого месяца не будут продавать алкоголь
04.02.2026 в 10:10
Житель Бурятии несколько дней проходил с застрявшей костью
Она встала поперек просвета пищевода
04.02.2026 в 09:37
Экс-министр правительства Забайкалья отбился от правоохранителей
Суд отказал силовикам в возбуждении уголовного дела в отношении Алдара Доржиева
04.02.2026 в 09:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru