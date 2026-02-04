В Бурятии скончался экс-замминистра сельского хозяйства

В Бурятии ушел из жизни заслуженный работник сельского хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук Лапухин Тимофей Петрович. Он всю жизнь посвятил развитию агропромышленного комплекса республики.

Прошел путь от агронома до заместителя министра сельского хозяйства. Как ученый-почвовед внес неоценимый вклад в разработку систем удобрений и повышение плодородия земель. Под его руководством и при непосредственном участии были созданы ключевые научные и практические рекомендации для земледелия республики.

«Светлая память о Тимофее Петровиче Лапухине – талантливом ученом, опытном руководителе и настоящем патриоте сельского хозяйства Бурятии – навсегда сохранится в наших сердцах», - отметили в Минсельхозпроде республики.

Прощание с Тимофеем Лапухиным состоится 5 февраля по адресу: с. Иволгинск, ул. Советская, 8, с 12:00 до 14:00.