Житель Бурятии получил 50 тысяч за «саранку»

В Бурятской ГСХА объявили победителя открытого конкурса на разработку официального логотипа, посвященного 95-летию вуза. Всего поступило 284 заявки от школьников, студентов, профессиональных дизайнеров и креативщиков из разных городов – от Владивостока до Красноярска.

Творчество конкурсантов оценивали учащиеся академии и приглашенные художники Бурятии. Учитывалась оригинальность, эстетика, тематическая точность и практическая применимость. Лучшей признали работу Дениса Сажина – логотип в форме цветка лилии кудреватой (саранки). Дизайнер получил главный приз в размере 50 тысяч рублей. Логотип органично соединяет цифру «95» с изящными линиями цветка. Работа станет официальным символом юбилея академии и будет широко использоваться во всех мероприятиях 2026 года.

«Саранка – не только узнаваемый символ бурятской природы, но и уникальное природное наследие Байкальского региона. Издавна лилия кудреватая применяется как лекарственное растение в народной медицине. Занесена в Красную книгу Бурятии как редкий вид, требующий бережного отношения», - отметили в академии.

Кроме того, специальное предложение от БГСХА получила Кристина Муравьева. Она разработает дизайн для мерча. Приз зрительских симпатий завоевала студентка агрономического факультета вуза Номина Галданова.