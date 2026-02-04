В Улан-Удэ «чертова дюжина» светофоров будет работать круглые сутки

В Улан-Удэ приступили к борьбе с ночными лихачами. По поручению мэра Игоря Шутенкова 13 светофоров перевели на круглосуточный режим. Они расположены на ключевых перекрестках:

ул. Бабушкина - ул. Терешковой;

ул. Бабушкина - ул. Красной звезды;

ул. Бабушкина - ул. Ринчино;

пр. 50-летия Октября - ул. Гагарина;

ул. Дорожная - ул. Сельская - ул. Строителей;

ул. Смолина - ул. Борсоева;

ул. Ботаническая - ул. Моховая;

пр. Строителей - ул. Жердева - ул. Тобольская;

пр. Строителей;

ул. Дарханская - ул. Ключевская;

ул. Краснофлотская - ул. Шумяцкого;

ул. Трубачеева - пер. Карьерный.

В комитете по транспорту администрации города убеждены, что постоянная работа светофоров повысит безопасность дорожного движения и снижения аварийности в темное время суток.