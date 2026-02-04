В Улан-Удэ «чертова дюжина» светофоров будет работать круглые сутки
В Улан-Удэ приступили к борьбе с ночными лихачами. По поручению мэра Игоря Шутенкова 13 светофоров перевели на круглосуточный режим. Они расположены на ключевых перекрестках:
-
ул. Бабушкина - ул. Терешковой;
-
ул. Бабушкина - ул. Красной звезды;
-
ул. Бабушкина - ул. Ринчино;
-
пр. 50-летия Октября - ул. Гагарина;
-
ул. Дорожная - ул. Сельская - ул. Строителей;
-
ул. Смолина - ул. Борсоева;
-
ул. Ботаническая - ул. Моховая;
-
пр. Строителей - ул. Жердева - ул. Тобольская;
-
пр. Строителей;
-
ул. Дарханская - ул. Ключевская;
-
ул. Краснофлотская - ул. Шумяцкого;
-
ул. Трубачеева - пер. Карьерный.
В комитете по транспорту администрации города убеждены, что постоянная работа светофоров повысит безопасность дорожного движения и снижения аварийности в темное время суток.