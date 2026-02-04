Общество 04.02.2026 в 16:25

Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей

Самку осетра с икрой он хранил у себя дома
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей

Выловленная самка осетра стала для жителя Кабанского района самой настоящей золотой рыбкой. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в миллион рублей, а самого мужчину осудили по статье «Незаконная добыча».

- В судебном заседании установлено, что подсудимый в нарушение установленного запрета рыболовной сетью незаконно добыл самку сибирского осетра с икрой весом 3,4 кг. Размер причиненного ущерба составил 1 млн рублей. Добытую рыбу мужчина хранил дома, где она была изъята сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре республики.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, а исковое заявление о возмещении ущерба удовлетворил в полном объеме.

Фото: сгенерировано GigaChat

Теги
осетр

Все новости

Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика
04.02.2026 в 17:08
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
04.02.2026 в 16:38
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей
04.02.2026 в 16:25
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
04.02.2026 в 16:22
В Улан-Удэ испытают прибор для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией
04.02.2026 в 16:04
В Улан-Удэ студент потерял деньги на фейковой аренде квартиры
04.02.2026 в 15:32
ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
04.02.2026 в 15:11
Жительница Бурятии не могла попасть к закрывшимся в доме детям
04.02.2026 в 14:52
В Бурятии многодетный отец открыл по соцконтракту столярную мастерскую
04.02.2026 в 14:37
Жители Бурятии теряют деньги из-за сомнительных ссылок
04.02.2026 в 14:31
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
Страна идет по пути индустриализации, опираясь на гигантские залежи руды и угля
04.02.2026 в 16:38
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
Почему произошла такая ситуация и кто в этом виноват, читайте в «Номер один»
04.02.2026 в 16:22
В Улан-Удэ испытают прибор для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией
Предварительные испытания уже подтвердили его безопасность и эффективность
04.02.2026 в 16:04
В Улан-Удэ студент потерял деньги на фейковой аренде квартиры
Мошенники поджидали его на сайте по съему жилья
04.02.2026 в 15:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru