Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей

Выловленная самка осетра стала для жителя Кабанского района самой настоящей золотой рыбкой. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в миллион рублей, а самого мужчину осудили по статье «Незаконная добыча».

- В судебном заседании установлено, что подсудимый в нарушение установленного запрета рыболовной сетью незаконно добыл самку сибирского осетра с икрой весом 3,4 кг. Размер причиненного ущерба составил 1 млн рублей. Добытую рыбу мужчина хранил дома, где она была изъята сотрудниками правоохранительных органов, - сообщили в прокуратуре республики.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ, а исковое заявление о возмещении ущерба удовлетворил в полном объеме.

Фото: сгенерировано GigaChat



