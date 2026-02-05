«Мегаполис» прибавил обороты

Строительство первой очереди жилого микрорайона «Мегаполис» в 148 квартале Улан-Удэ возобновилось. Как мы ранее сообщали, первый корпус жилого микрорайона планировалось сдать в октябре 2025 года, однако тогда застройщик сдвинул сроки из-за нехватки средств. Оказалось, что Сбербанк не выделил средства на строительство в рамках проектного финансирования. Поэтому первую очередь застройщик вынужден возводить сам.При этом близкий к Сберу банк Дом.рф также не выделяет средства дольщиков на вторую очередь «Мегаполиса». То есть банки одобрили займы ипотечникам, на бумаге выдали их, но деньги девелоперу не перечислили. В результате застройщик «Мегаполиса» вынужден продвигать проект первой очереди за счет исключительно собственных средств и заемных ресурсов.Как сообщили в компании, сегодня уже завершены ключевые работы в первом корпусе: монтаж фасада, установка инженерных систем, внутренняя отделка, подключение к теплу и коммуникациям.- В доме комфортная температура, внутренние работы идут полным ходом, дом практически готов к сдаче. Все работы выполняются застройщиком и подрядчиками, и первоочередной задачей сейчас является максимально быстрое получение финансирования от банка для передачи ключей дольщикам, - отмечают в компании.При этом деньги на строительство на эскроу-счетах лежат немалые - около 5 млрд рублей. Но они не работают.Удивительно, что банки с самого начала тормозили проекты, выдвигая растущие требования к выполнению множества условий, связанных с залогами, собственностью, требованиями к созаемщикам — сотни дополнительных условий и фактически административных барьеров. Все это продолжалось почти полтора года. Но даже когда все документы были представлены и подписаны, финансирование так и не возобновилось. Возникают подозрения о преднамеренной задержке со стороны банка, что напоминает известные рейдерские схемы. Ведь остановка финансирования со стороны банка ведет к кассовому разрыву: застройщик выплачивает зарплаты, закупает материалы в долг, использует личные средства — все ради продолжения строительства.Общественно-экономическая ситуация в республике еще больше усложняет проблему: застройщики несут полную ответственность за строительство, а банки, от которых зависит финансирование, фактически только зарабатывают на стройке. Одни строят, вторые «навариваются». Либо задерживают, или блокируют выгодные проекты с целью перехвата управления.В этой ситуации вопрос финансирования второй очереди «Мегаполиса» по-прежнему находится в стадии согласования с банком «Дом.рф». В результате, пока строится первая очередь своими силами, идет работа над решением вопроса о возобновлении проектного финансирования и по второй очереди.Добавим, что в этой непростой ситуации оказался не обычный застройщик.Особую роль в строительной индустрии играет компания «Бургражданстрой», которая за годы своей работы возвела множество объектов: жилые дома, социальные объекты, торгово-офисные комплексы. Среди ее реализованных проектов — жилые комплексы с современными квартирами, многоэтажки в разных районах города, а также школы, детские сады и административные здания. Компания, например, возвела жилой комплекс «Дворянская усадьба», жилой квартал «Арбатский дворик», несколько домов на Смолина, комплекс «Дом на Корабельной», жилые комплексы «Гагаринский», «Бабушкина», «Первый» и «Павловград», а также большое количество социальных объектов — школ и садиков.Что касается «Мегаполиса», то этот проект — один из крупнейших в Улан-Удэ, с развитой инфраструктурой, современными квартирами и множеством социальных и коммерческих объектов внутри. Его развитие сегодня - один из приоритетов для города.И сегодня весь строительный потенциал, накопленный застройщиком, используется для завершения объектов, несмотря на искусственно созданные препоны.Такая ситуация вызывает недовольство дольщиков, которые пишут жалобы в надзорные органы и прокуратуру. Однако главная проблема стройки — заторможенность банка, а не застройщика, который делает все возможное для завершения проекта. Именно из-за этого важно не только требовать ответственности за задержку строительства у застройщика, но и у прежде всего у банка.Думается, в это непростое время пора менять приоритеты, поддерживая не банки, а застройщиков, от которых и зависит выполнение жилищных программ.Добавим, что глава Бурятии Алексей Цыденов всегда подчеркивал и продолжает придерживаться позиции, что развитие массового домостроения в Улан-Удэ является стратегически важным для экономического роста республики. Он отмечал, что крупные проекты, такие как «Мегаполис», играют значительную роль в создании рабочих мест, повышении уровня жизни и формировании комфортной городской среды.И когда банки начали затягивать перечисление средств проектного финансирования застройщику, глава республики поддержал наших строителей.На прямой линии, отвечая на вопрос о задержке финансирования проекта, он отметил, что «в любом случае совместными усилиями этот проект доведем. Пусть он даже и внебюджетный, пусть не за счет бюджета строятся квартиры, но это такая ответственность, чтобы люди не остались обмануты».Судя по всему, правительство республики готово использовать все возможные меры поддержки, включая содействие в получении финансирования в Москве для завершения важного инфраструктурного проекта. Что обеспечит дольщиков долгожданным жильем, избежав рисков роста социального напряжения в регионе.