Общество 05.02.2026 в 08:45

«Мегаполис» прибавил обороты

Возведение первой очереди теперь ведется за счет собственных средств застройщика
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
«Мегаполис» прибавил обороты
Строительство первой очереди жилого микрорайона «Мегаполис» в 148 квартале Улан-Удэ возобновилось. Как мы ранее сообщали, первый корпус жилого микрорайона планировалось сдать в октябре 2025 года, однако тогда застройщик сдвинул сроки из-за нехватки средств. Оказалось, что Сбербанк не выделил средства на строительство в рамках проектного финансирования. Поэтому первую очередь застройщик вынужден возводить сам. 

При этом близкий к Сберу банк Дом.рф также не выделяет средства дольщиков на вторую очередь «Мегаполиса». То есть банки одобрили займы ипотечникам, на бумаге выдали их, но деньги девелоперу не перечислили. В результате застройщик «Мегаполиса» вынужден продвигать проект первой очереди за счет исключительно собственных средств и заемных ресурсов.

Достроить максимально быстро

Как сообщили в компании, сегодня уже завершены ключевые работы в первом корпусе: монтаж фасада, установка инженерных систем, внутренняя отделка, подключение к теплу и коммуникациям.

- В доме комфортная температура, внутренние работы идут полным ходом, дом практически готов к сдаче. Все работы выполняются застройщиком и подрядчиками, и первоочередной задачей сейчас является максимально быстрое получение финансирования от банка для передачи ключей дольщикам, - отмечают в компании.

При этом деньги на строительство на эскроу-счетах лежат немалые - около 5 млрд рублей. Но они не работают.

Удивительно, что банки с самого начала  тормозили проекты, выдвигая растущие требования к выполнению множества условий, связанных с залогами, собственностью, требованиями к созаемщикам — сотни дополнительных условий и фактически административных барьеров. Все это продолжалось почти полтора года. Но даже когда все документы были представлены и подписаны, финансирование так и не возобновилось. Возникают подозрения о преднамеренной задержке со стороны банка, что напоминает известные рейдерские схемы. Ведь остановка финансирования со стороны банка ведет к кассовому разрыву: застройщик выплачивает зарплаты, закупает материалы в долг, использует личные средства — все ради продолжения строительства.

Банки заработают на стройке

Общественно-экономическая ситуация в республике еще больше усложняет проблему: застройщики несут полную ответственность за строительство, а банки, от которых зависит финансирование, фактически только зарабатывают на стройке. Одни строят, вторые «навариваются». Либо задерживают, или блокируют выгодные проекты с целью перехвата управления.

В этой ситуации вопрос финансирования второй очереди «Мегаполиса» по-прежнему находится в стадии согласования с банком «Дом.рф». В результате, пока строится первая очередь своими силами, идет работа над решением вопроса о возобновлении проектного финансирования и по второй очереди.

Добавим, что в этой непростой ситуации оказался не обычный застройщик.

Особую роль в строительной индустрии играет компания «Бургражданстрой», которая за годы своей работы возвела множество объектов: жилые дома, социальные объекты, торгово-офисные комплексы. Среди ее реализованных проектов — жилые комплексы с современными квартирами, многоэтажки в разных районах города, а также школы, детские сады и административные здания. Компания, например, возвела жилой комплекс «Дворянская усадьба», жилой квартал «Арбатский дворик», несколько домов на Смолина, комплекс «Дом на Корабельной», жилые комплексы «Гагаринский», «Бабушкина», «Первый» и «Павловград», а также большое количество социальных объектов — школ и садиков.

Что касается «Мегаполиса», то этот проект — один из крупнейших в Улан-Удэ, с развитой инфраструктурой, современными квартирами и множеством социальных и коммерческих объектов внутри. Его развитие сегодня - один из приоритетов для города.

И сегодня весь строительный потенциал, накопленный застройщиком, используется для завершения объектов, несмотря на искусственно созданные препоны.

Такая ситуация вызывает недовольство дольщиков, которые пишут жалобы в надзорные органы и прокуратуру. Однако главная проблема стройки — заторможенность банка, а не застройщика, который делает все возможное для завершения проекта. Именно из-за этого важно не только требовать ответственности за задержку строительства у застройщика, но и у прежде всего у банка. 

Поддержать застройщиков и дольщиков

Думается, в это непростое время пора менять приоритеты, поддерживая не банки, а застройщиков, от которых и зависит выполнение жилищных программ.

Добавим, что глава Бурятии Алексей Цыденов всегда подчеркивал и продолжает придерживаться позиции, что развитие массового домостроения в Улан-Удэ является стратегически важным для экономического роста республики. Он отмечал, что крупные проекты, такие как «Мегаполис», играют значительную роль в создании рабочих мест, повышении уровня жизни и формировании комфортной городской среды. 

И когда банки начали затягивать перечисление средств проектного финансирования застройщику, глава республики поддержал наших строителей. 

На прямой линии, отвечая на вопрос о задержке финансирования проекта, он отметил, что «в любом случае совместными усилиями этот проект доведем. Пусть он даже и внебюджетный, пусть не за счет бюджета строятся квартиры, но это такая ответственность, чтобы люди не остались обмануты».

Судя по всему, правительство республики готово использовать все возможные меры поддержки, включая содействие в получении финансирования в Москве для завершения важного инфраструктурного проекта. Что обеспечит дольщиков долгожданным жильем, избежав рисков роста социального напряжения в регионе.
Теги
строительство Мегаполис

Все новости

В Бурятии подешевел сахар
05.02.2026 в 09:51
Возле Центрального рынка Улан-Удэ трактор заблокировал вход в павильон
05.02.2026 в 09:44
В Бурятии близится к завершению возведение скандальной школы
05.02.2026 в 09:38
В Улан-Удэ двое подростков подрались в торговом центре
05.02.2026 в 09:18
Сборная Бурятии по ушу завоевала 211 медалей
05.02.2026 в 09:02
Целевое обучение
05.02.2026 в 09:01
Кредит на покойника
05.02.2026 в 09:00
«Мегаполис» прибавил обороты
05.02.2026 в 08:45
За год в Бурятии выявили тысячи случаев рака
05.02.2026 в 08:30
Гороскоп для жителей Бурятии на 5 февраля 2026 года
05.02.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии подешевел сахар
Рост производства и ведение акцизов на сладкие напитки уменьшили потребность в нем
05.02.2026 в 09:51
Возле Центрального рынка Улан-Удэ трактор заблокировал вход в павильон
Сам киоск вызвал претензии мэрии города по якобы недостаточному уровню остекления

05.02.2026 в 09:44
В Бурятии близится к завершению возведение скандальной школы
На объекте в селе Сосново-Озерское ежедневно работают 78 человек
05.02.2026 в 09:38
Целевое обучение
Что это такое?
05.02.2026 в 09:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru