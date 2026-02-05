Кредит на покойника

Вероятно, такое объяснение могла бы дать полицейским женщина, оформившая кредит на своего покойного мужа. Но даже это вряд ли бы ей помогло.

Дело было в Иволгинском районе. У очень находчивой и предприимчивой женщины умер муж. Чтобы эта смерть не прошла даром, вдова решила использовать ситуацию, дабы немножко поправить свое финансовое положение.

Она зашла в его онлайн банк, где сохранились все его реквизиты, и оформила там кредит на 300 тыс. рублей. А что, схема довольно проста: когда платежи по кредиту не будут поступать, коллекторы придут за заемщиком, и тут их бы ждал неприятный сюрприз.

Хотя, зная наши банки и коллекторов, не удивимся, если у них есть свои люди и на том свете, которые не дают душам упокоиться, пока долг на земле не погашен полностью.

Между тем «гениальная» схема кредитной вдовы довольно легко и быстро вскрылась. В одном из банков заметили подозрительные операции на счетах умершего клиента и сообщили в полицию. Полицейские тут же вышли на незадачливую махинаторшу и предъявили ей обвинение.