За год в Бурятии выявили тысячи случаев рака

В Бурятии стартовал месячник по борьбе с раком. Его приурочили ко Всемирному дню борьбы против этого недуга, который отмечается 4 февраля. Как рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в течение февраля в республике запланирован целый ряд важных мероприятий.

- Дни открытых дверей в медучреждениях, включая Бурятский республиканский клинический онкодиспансер. Вы сможете бесплатно проконсультироваться с онкологом-маммологом, гинекологом, урологом, а также проверить родинки у дерматолога и стоматолога. Все это по предварительной записи, - сообщила Лудупова.

В региональном министерстве здравоохранения также отметили, что в 2025 году в республике выявлено более 4 тысяч случаев рака, и 60% из них на ранней стадии. 1200 опухолей выявили во время диспансеризации, которая проводится бесплатно.

- Уважаемые земляки, помните, что рак, выявленный на ранней стадии, излечим в 98% случаев. Ваше здоровье — в ваших руках. Не пренебрегайте диспансеризацией и онкоскринингами, ведите здоровый образ жизни, прислушивайтесь к своему организму, - подчеркнула министр.

Фото: freepik