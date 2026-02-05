Общество 05.02.2026 в 09:01

Целевое обучение

Что это такое?
Текст: Номер один
Целевое обучение
Вопрос: «В чем преимущества целевого обучения?» 

Оксана Р.

На целевое обучение может претендовать любой выпускник. Главное – найти организацию, которая готова заключить с вами договор. Перечень компаний можно посмотреть на портале Работа России.

Чаще всего квоты выделяются:

- по медицинским специальностям (до 100% в ординатуре);

- в сферах образования, культуры, спорта;

- на инженерно-технических направлениях;

- в области жилищно-коммунального хозяйства.

Чтобы получить направление:

1. Определитесь со специальностью. Квоты распределяются по регионам и отраслям. Уточните, какие направления есть в вашем городе или где вы готовы работать после вуза. Процент целевых мест разный: от 10% до 100% в зависимости от специализации.

2. Найдите организацию-работодателя. Искать можно на сайтах региональных министерств, порталах крупных предприятий и учреждений, через отраслевые программы и конкурсы.

3. Заключите договор. Абитуриент подписывает его с организацией-работодателем (госучреждением, предприятием или ИП). Если ему нет 18 лет, понадобится согласие родителей. Оформить документ в электронном виде можно через приложение «Госключ» или обратиться в компанию напрямую. Обязательное условие: после вуза нужно отработать три года у работодателя, иначе придётся возместить расходы на обучение.

4. Подайте документы в вуз. Целевики участвуют в отдельном конкурсе. Зачисление проходит в первую волну - вместе со льготниками и с олимпиадниками. Подать заявление можно через Госуслуги, лично в приёмной комиссии или по почте.

Важно знать, что с 2026 года квота будет устанавливаться для конкретного заказчика, программы обучения и количества мест. Каждое целевое место будет закреплено за определённой организацией. Уточняйте актуальные квоты и условия в вузах.

