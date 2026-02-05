Общество 05.02.2026 в 09:38

В Бурятии близится к завершению возведение скандальной школы

На объекте в селе Сосново-Озерское ежедневно работают 78 человек
Текст: Карина Перова
В Бурятии близится к завершению возведение скандальной школы
Фото: ТГ-канал Евгения Коркина

В Еравнинском районе Бурятии выходит на финальный этап строительство скандальной школы в селе Сосново-Озерское. На площадке побывал зампред правительства региона Евгений Коркин.

Ежедневно на объекте работают 78 человек, задействовано две единицы специализированной техники.

«На данный момент проводятся работы по внутренней отделке помещения школы. Планируем ее завершить до конца февраля. Со следующей недели будем завозить парты, шкафы и пр.», - сказал руководитель проекта Андрей Пирмаев.

Строители завершили блок А и подготовили к установке необходимого оборудования. В ближайшее время генподрядчик поэтапно обеспечит готовность остальных пяти блоков к монтажу оборудования. В настоящее время завершается монтаж систем электроснабжения, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, слаботочных систем. Далее предстоят пусконаладочные мероприятия.

«В настоящее время в Бурятии мы строим еще две школы – в селе Оймур Кабанского района и школу на 760 мест в центре Улан-Удэ. В целом за предыдущие годы потребность в строительстве школ и детских садов у нас закрыта. С 2018 года в республике возвели 46 детских садов и 41 школу», - подчеркнул Евгений Коркин.

Сосново-Озерское школа

