В Бурятии подешевел сахар

Цены на сахарный песок снизились на 7,4% за год, до 67,9 руб. за кг, что делает его одним из самых дешевых продуктов питания. Такой спад обусловлен ростом производства и стагнацией спроса, сообщает «Коммерсант». По данным Росстата, в январе 2026 года цены впервые с мая 2023 года опустились ниже 70 руб. за кг.

В Бурятии сахар также немного подешевел – с 85 рублей за килограмм – до 80 рублей.

В стране продажи сахара в натуральном выражении за январь-сентябрь 2025 выросли на 9%, а в денежном – на 6%, что указывает на увеличение предложения.

Эксперты связывают снижение цен с избытком сахара на рынке и повышением урожая сахарной свеклы, который мог превысить 47–48 млн тонн, что на 4% больше прошлогоднего среднего уровня. Производство в России также увеличилось, в августе-сентябре 2025 года – до 1,48 млн тонн в августе, против 1,4 млн в тот же период 2024-го.

Факторами давления на цену являются мировая конъюнктура, снижение цен на мировом рынке, укрепление рубля и избыток предложения. В России объем производства сахара прогнозируется на уровне 6,46 млн тонн, рост – около 1,35%, при незначительном сокращении потребления. Регуляторные меры, в том числе введение акциза на сахаросодержащие напитки, также способствуют снижению спроса. В целом, производство сахара в России показывает рост, а цены на него снижаются, что связано с глобальными и внутренними факторами.