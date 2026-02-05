Монголия воздвигнет в Кяхте памятник Дамдину Сухэ-Батору

В честь 300-летия Кяхты и 105-летия дипломатических отношений с Монголией на территории Слободы возведут памятник Дамдину Сухэ-Батору. Накануне приграничный город посетил автор проекта, архитектор Сухцырен Батболд и генерал, экс-начальник пограничных войск Монголии Ямандорж Пуровдорж.

Гости вместе с главой Кяхтинского района Андреем Фоминым и мэром Кяхты Александрой Протасовой обсудили план строительства монумента на этот год и ключевые моменты реализации.

Также планируется реставрация стелы о награждении города Кяхта орденом Дамдина Сухэ-Батора – важного исторического знака, который сохранит память о значимых событиях.

«В рамках визита гости посетили Музей российско-монгольской дружбы и Дом-музей «Конспиративная квартира Дамдина Сухэ-Батора», где выразили благодарность за сохранение исторической памяти и возможность ближе познакомиться с историей и культурой нашего региона», - рассказал Андрей Фомин.