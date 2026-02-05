Сельчанину из Бурятии светит 7-летний срок за рубку леса в нацпарке

51-летний житель Бурятии накануне попался во время незаконной рубки леса на территории Тункинского нацпарка. Госинспектор увидел его во время планового профилактического рейда в 3 км от села Мойготы.

- Местный житель валил деревья с помощью бензопилы. В ходе осмотра установлено, что мужчина воспользовался документами, полученными от родственников на заготовку дров, однако вышел за пределы разрешенной территории и совершил незаконную вырубку. В результате им было спилено 22 лиственницы и березы объемом свыше 52 кубометров, - рассказали в полиции республики.

Изъятый лес он успел частично реализовать - две телеги с дровами были проданы, оставшийся лес незаконно вывезен к его дому.

- Урон, причиненный лесному фонду на особо охраняемой природной территории, превысил 3,7 миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбужденно уголовное. Максимальный срок наказания по данному пункту - до 7 лет лишения свободы, - отметили в МВД.

Добавим, что ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» - природоохранный объект, расположенный в юго-западной части Бурятии, который славится своей уникальной природой, богатым биоразнообразием и высокой степенью охраны. Он занимает площадь более миллиона гектаров и служит важным природным и культурным памятником региона.

Фото: полиция РБ