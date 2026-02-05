Некоторые жители Бурятии получат февральские пенсии досрочно

В Бурятии часть пенсионеров получат февральские пенсии через банки досрочно. В региональном отделении Соцфонда России пояснили: это связано с тем, что привычные даты выплаты выпадают на выходные.

Пенсии в этом месяце поступят:

за 6 число – без изменений, в пятницу;

за 14 число – 13 февраля, в пятницу;

за 21 число – 20 февраля, в пятницу.

Вместе с пенсией перечислят и региональную социальную доплату к ней. Выплату произведут всем получателям согласно февральскому графику доставки пенсий.

Для удобства граждан, начиная с февраля 2026 года, пенсии и соцдоплата будут поступать гражданам в один день.

Через почту пенсии и соцдоплату выплатят в соответствии с графиком доставки отделений почтовой связи с 3 по 21 февраля.

Консультацию по вопросам назначения и выплаты пенсии оказывают в едином контакт-центре СФР по телефону: 8 800-100-00-01.