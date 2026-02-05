На парковке в Улан-Удэ обокрали курьера

В дежурную часть УМВД России по г. Улан‑Удэ обратился 59-летний местный житель, работающий курьером по доставке и сообщил о пропаже продуктов на сумму около 3,5 тысяч рублей. Он по невнимательности оставил на парковке магазина при погрузке заказов и уехал для дальнейшей доставки. Забрал продукты неизвестный мужчина, который спустя некоторое время подошел к тележке и увез их на своем автомобиле.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемого удалось установить и задержать. Им оказался 46-летний житель г. Улан-Удэ, ранее судимый за имущественные преступления. Мужчина пояснил, что забрал продукты и съел их. Ущерб возмещён. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в полиции республики.

Фото: полиция Бурятии