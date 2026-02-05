Суд Подольска не увидел оснований для 17-часового задержания уроженки Бурятии

Вчера в Подольском городском суде рассмотрели жалобу на 17-часовое задержание уроженки Бурятии нарядом полиции. Суд согласился с позицией адвокатов и признал применение к Марии Цыденовой статьи 20.21 КоАП РФ необоснованным. Соответственно, грубое задержание считается незаконным.

Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов пояснил, что данное судебное решение может быть обжаловано. Но, по его словам, «сам факт вынесения вердикта в пользу Марии – это важный шаг к восстановлению справедливости». Он пообещал, что будет следить за развитием ситуации и оказывать пострадавшей всю необходимую помощь.

Сама женщина в своем телеграм-канале заявила: суд, изучив материалы, пришел к выводу, что данная статья к ней неприменима, и что она «находилась в состоянии, не порочащем человеческое достоинство».

«На заседании полицейские неоднократно путались в своих показаниях, что было зафиксировано судом. Для меня было показательно и то, что поведение этих сотрудников в суде резко отличалось от того, как они вели себя в отделе полиции. Там – самоуверенность и давление, здесь – растерянность и осторожность. Это лишь укрепляет мою уверенность в том, что вместе мы сможем добиться справедливости», - написала Цыденова.

Она добавила, что Следственный комитет уже более 20 дней проводит проверку и до сих пор «ищет признаки преступления».

«У меня есть основания полагать, что процесс затягивается в расчёте на то, что общественный резонанс со временем утихнет. Хочу, чтобы все понимали: я не собираюсь останавливаться. Я пойду до конца, потому что чувствую ответственность перед тысячами людей, которые поддержали меня и встали на мою защиту», - заключила уроженка Бурятии.