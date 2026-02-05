За украденные 10 пачек сыра улан-удэнцу грозит два года

Житель Улан-Удэ, находясь в торговом зале, воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала и украл продукты. Десять упаковок сыра на сумму более 3 тысяч рублей он спрятал в карманы и покинул магазин, не оплатив товар.

- Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. 48-летний местный житель, безработный, ранее судимый за имущественные преступления уже возместил причиненный ущерб магазину.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - отметили в полиции.

Фото: полиция РБ