05.02.2026
За украденные 10 пачек сыра улан-удэнцу грозит два года
Товар на 3 тысяч он распихал по карманам
Житель Улан-Удэ, находясь в торговом зале, воспользовался отсутствием внимания со стороны персонала и украл продукты. Десять упаковок сыра на сумму более 3 тысяч рублей он спрятал в карманы и покинул магазин, не оплатив товар.
- Подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. 48-летний местный житель, безработный, ранее судимый за имущественные преступления уже возместил причиненный ущерб магазину.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, - отметили в полиции.
