05.02.2026 в 11:21

В Бурятии проверят цены на хлеб

Региональное УФАС изучит их обоснованность
Текст: Карина Перова
В Бурятии проверят цены на хлеб
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии проверят оптово-отпускные цены на наиболее востребованные виды хлеба и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. По поручению центрального аппарата ФАС России региональное управление изучит их обоснованность.

Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

хлеб УФАС

