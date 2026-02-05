В Бурятии проверят цены на хлеб

В Бурятии проверят оптово-отпускные цены на наиболее востребованные виды хлеба и булочные изделия из пшеничной и ржано-пшеничной муки. По поручению центрального аппарата ФАС России региональное управление изучит их обоснованность.

Анализу подлежат финансово-экономические показатели как производителей хлеба, так и их сбытовых организаций за 2025 год.

При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.