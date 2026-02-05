Общество 05.02.2026 в 12:18

В Бурятии тарбагатайцы опасаются возможного затопления

Очевидцы сообщили, что уровень воды в реке Куйтунка заметно повысился
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии тарбагатайцы опасаются возможного затопления
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии жители села Тарбагатай опасаются возможного затопления жилого сектора. Очевидцы сообщили, что уровень воды в реке Куйтунка заметно повысился, особенно в районе автомобильного моста на ул. Партизанская и ул. Промышленная.

«Сегодня с утра река парит, вода прибывает. Запланированы ли ледорезные работы, которые в текущую зиму еще не проводились?», - поинтересовались сельчане в ТГ-канале «Тарбагатай-инфо. 24/7».

‎Начальник ГО и ЧС района Людмила Асташова заявила, что сейчас ситуация не критичная. По ее словам, мониторинг ведется ежедневно.

«При подъеме воды будут проведены ледорезные работы. Техника готова», - заверила чиновница.

‎О предпосылках ЧС жителей просят сообщать в отдел ГО и ЧС: 83014656103 или в ЕДДС района: 83014656256.

Теги
Тарбагатай Куйтунка

Все новости

Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
05.02.2026 в 12:40
В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен
05.02.2026 в 12:36
«Заставляли подстричь и ставили незачет»
05.02.2026 в 12:25
В Бурятии тарбагатайцы опасаются возможного затопления
05.02.2026 в 12:18
За украденные 10 пачек сыра улан-удэнцу грозит два года
05.02.2026 в 11:40
В Улан-Удэ построят спасательную станцию за 136 миллионов рублей
05.02.2026 в 11:30
В Бурятии проверят цены на хлеб
05.02.2026 в 11:21
Суд Подольска не увидел оснований для 17-часового задержания уроженки Бурятии
05.02.2026 в 11:08
На парковке в Улан-Удэ обокрали курьера
05.02.2026 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
7-летняя школьница позвонила на прямую линию главы государства
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
Общая стоимость объектов почти четверть миллиарда рублей
05.02.2026 в 12:40
«Заставляли подстричь и ставили незачет»
В Новосибирске студентку отчислили из медколледжа за длинные ногти
05.02.2026 в 12:25
За украденные 10 пачек сыра улан-удэнцу грозит два года
Товар на 3 тысяч он распихал по карманам
05.02.2026 в 11:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru