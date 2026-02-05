В Бурятии тарбагатайцы опасаются возможного затопления

В Бурятии жители села Тарбагатай опасаются возможного затопления жилого сектора. Очевидцы сообщили, что уровень воды в реке Куйтунка заметно повысился, особенно в районе автомобильного моста на ул. Партизанская и ул. Промышленная.

«Сегодня с утра река парит, вода прибывает. Запланированы ли ледорезные работы, которые в текущую зиму еще не проводились?», - поинтересовались сельчане в ТГ-канале «Тарбагатай-инфо. 24/7».

‎Начальник ГО и ЧС района Людмила Асташова заявила, что сейчас ситуация не критичная. По ее словам, мониторинг ведется ежедневно.

«При подъеме воды будут проведены ледорезные работы. Техника готова», - заверила чиновница.

‎О предпосылках ЧС жителей просят сообщать в отдел ГО и ЧС: 83014656103 или в ЕДДС района: 83014656256.