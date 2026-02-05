Общество 05.02.2026 в 12:25
«Заставляли подстричь и ставили незачет»
В Новосибирске студентку отчислили из медколледжа за длинные ногти
Текст: КП-Новосибирск
Евгения Заседателева закончила магистратуру юрфака, в 32 года работала преподавателем вуза. Но решила получить дополнительное образование: в 2024 году поступила в колледж на платное отделение. Мечтала стать фельдшером, первые полгода получала практически одни пятерки.
- Мой график работы позволял мне время от времени посещать занятия в колледже, я занималась с разными группами, утром или с обеда, преподаватели относились с пониманием. Во втором полугодии начался новый предмет, мне пришлось пропускать занятия примерно два раза в неделю. Специфика заключалась в том, что каждый пропуск необходимо отрабатывать — устно отвечать на вопросы преподавателя по пропущенному материалу. В первом полугодии я успешно сдавала пропуски, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Заседателева. — Но новый преподаватель Олеся Дмитриевна (имя изменено) на первой же отработке стала придираться. Мне нужно было рассказать тему сестринского ухода при рвоте, но она стала спрашивать с меня знания по физиологии, требовала наизусть цитировать материал из учебника. Я не смогла и получила двойку.
На этом, как уверяет девушка, история не закончилась.
- Однажды я сказала: при надевании перчаток нужно сложить пальцы щепоткой. А преподаватель поправила: «Вы не на кухне, это сомкнутые пальцы».
Последней каплей, со слов сибирячки, стали жалобы на длину ее ногтей.
- Мои нервы не выдержали после очередной отработки, и я пошла в деканат и написала жалобу, сказала, что больше к Олесе Дмитриевне не пойду. В деканате я узнала, что за некоторые занятия она ставила мне двойки из-за слишком длинных ногтей, покрытых лаком, ссылаясь на внутренний запрет в колледже. Чтобы не обострять ситуацию, я убрала длину и покрытие, однако, по мнению преподавателя, этого было недостаточно, — уверяет Евгения.
В итоге из-за пропусков и двоек «за длинные ногти» студентку не допустили к зачету по сестринскому делу в конце второго полугодия. Девушка-юрист решила доказать свою правоту и в марте 2025 года написала жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и минздрав.
- В мае я успела сдать отработки по сестринскому делу на комиссии, мне обещали проставить осенью зачет. После моих жалоб региональный минздрав провел проверку и ответил, что нарушения права на образование нет, прокуратура согласилась. В Роспотребнадзоре ответили, что по нормам СанПиНа длинные ногти и маникюр не допускаются при работе медсестрой в больницах, а в колледже не запрещены. В июне я подала иск в Центральный районный суд о том, что отработки противоречат федеральному законодательству, а внутренний запрет на маникюр также вне закона. Его передали на рассмотрение в Железнодорожный районный суд, — сообщила КП-Новосибирск Евгения Заседателева.
В сентябре студентка вернулась к учебе, но обещанного зачета так и не получила.
- Внезапно у меня всплыли новые пропуски, которые не были отработаны. Я уже не пошла на отработки с комиссией, поскольку уже обратилась в суд. Меня вызывали на учебно-воспитательную комиссию, я не пошла. В октябре снова вызвали, спросили 2-3 вопроса по учебе, казалось, я на них ответила. Но на следующий день получила приказ об отчислении, — рассказала Евгения Заседателева. — Я подала второй иск о незаконном отчислении и восстановлении меня на учебе, так как комиссии по пересдаче не было. В иске я потребовала компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей. Однако сумма не так важна: мне важно, чтобы те ребята, которым сейчас 17-18 лет, могли нормально учиться.
По словам Евгении, в суде юрист колледжа не согласился с иском. Ранее минздрав Новосибирской области провел проверку и не нашел нарушений:
- Во втором семестре вами по неуважительной причине были допущены неоднократные пропуски занятий, и выявлена неуспеваемость по двум дисциплинам, двум учебным практикам, одной производственной практики, одному квалификационному экзамену и промежуточной аттестации. При поступлении вы дали свое согласие на обучение в соответствии с их локальными актами, в том числе с уставом. Все действующие в колледже локальные нормативные акты по вопросам образовательной деятельности полностью соответствуют требованиям законодательства и не нарушают прав обучающихся. У вас есть право решить данный вопрос в судебном порядке, — сообщили в ответе минздрава Новосибирской области.
