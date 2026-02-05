В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем канале в Максе сообщил об открытии новых учреждений здравоохранения в Улан-Удэ и селе Эрхирик Заиграевского района. Их возведут до конца 2026 года.Партия «Единая Россия» проконтролирует возведение этих объектов в рамках Народной программы. В блок партийной программы по здравоохранению заложена, в том числе, работа с наказами жителей, которые отрабатываются с привлечением зампредов и министров правительства республики.Поликлиника в городе и врачебная амбулатория в селе будут некапитальные, а блочно-модульными. Тем не менее, они будут отвечать всем необходимым требованиям и нормам, их оснастят самым современным медицинским оборудованием.В частности, у поликлиники №3 в Улан-Удэ на улице Тобольской появится новое помещение площадью 1,5 тысячи кв. метров. Стоимость объекта – 210 млн рублей. Сегодня идет разработка и утверждение медико-технического задания, которое определит планировку, количество помещений, перечень необходимых материалов. Параллельно рассчитываются мощности для техприсоединения к коммунальным сетям.В селе Эрхирик площадь новой врачебной амбулатории составит 350 кв. метров. Она будет рассчитана на 30 посещений в смену. Стоимость – 37 млн рублей. Здесь так же идут подготовительные процедуры, после которых станут известны планировка, количество помещений и необходимых материалов.– Открытие новых объектов в Улан-Удэ и Эрхирике – это не только улучшение доступности и качества оказания медицинской помощи взрослым и детям, но и вклад в здоровье жителей и в будущее республики, – заключил Алексей Цыденов.Оба объекта возведут по президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».