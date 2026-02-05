Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту

7-летняя Кристина живет в селе Жилино Кабанского района. В декабре она смогла дозвониться на прямую линию с президентом и попросила подарки для себя, брата и сестрёнки — роликовые коньки, машинку и самокат.

Сейчас девочка учится во 2 классе, активно занимается спортом. Она растет в многодетной семье, где мама в декретном отпуске, а папа не работает из-за инвалидности.

К исполнению желания подключился представитель Народного фронта Николай Будуев. Депутат Госдумы навестил семью, пообщался с родителями и детьми, вручил желанные игрушки. К новогодним подаркам от президента добавили и сладкие наборы от профсоюза спорта.

Фото: Народный Фронт Бурятии