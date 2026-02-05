На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии

В ходе специальной военной операции погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии Сырен-Доржа Халтанов. Он ушел из жизни 23 декабря 2025 года при выполнении боевых задач. 59-летний мужчина по зову сердца встал на защиту Родины, в ноябре 2025 года подписав контракт.

Заслуженный работник физической культуры республики родился в селе Тагархай Тункинского района. Через год семья переехала в поселок Аршан. С детства он активно занимался вольной борьбой. В 1977 году его пригласили в Республиканский лицей-интернат № 1. В 2008 году окончил Бурятский госуниверситет, став специалистом по физической культуре и спорту.

Всё это время продолжал успешную спортивную карьеру, неоднократно становясь победителем и призёром международных соревнований.

После окончания БГУ занимался тренерской деятельностью. Являлся мастером спорта СССР по вольной борьбе, членом Федерации спортивной борьбы Бурятии. В конце 2025 года отправился на СВО.

«Сырен-Доржа Викторович был опорой и поддержкой для родных и близких, заботливым братом, сыном и отцом. С доброй душой и чистым сердцем, был верным товарищем, всегда готовым прийти на помощь», - прокомментировали в федерации.