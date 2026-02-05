Школьницы Улан-Удэ показали идеальное владение китайским языком

Стали известны итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Учащиеся школ и колледжа Улан-Удэ продемонстрировали высокий уровень подготовки, отличные знания и уверенное владение одним из самых сложных языков мира.

Победителями олимпиады стали 10-классница Козьменко Юлия из школы №47 и Воронина Милана, ученица 11 класса Лингвистической гимназии №3.

Призёры регионального этап – ученицы 9-11 классов Лингвистической гимназии №3 Галсанова Арюна, Иванова София и Зориктуева Аяна, а также Фу Вэньцянь из БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева

- Изучение китайского языка требует особой настойчивости, внимания к деталям и системной работы. Поздравляем ребят с заслуженными наградами и желаем дальнейших успехов, новых побед и уверенного движения вперёд, - прокомментировали в региональном Комитете образования.

