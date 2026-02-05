Общество 05.02.2026 в 14:08

Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат

Герой России объяснил, какую пользу президентская программа принесет Бурятии
A- A+
Текст: Валентин Соколов
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
Фото: kremlin.ru
Управленческий потенциал Бурятии в ближайшие годы будет меняться. Новых руководителей из числа ветеранов и участников СВО готовят по федеральной программе «Время героев». 

Напомним, программу «Время героев» в 2024 году запустил президент России Владимир Путин. Он анонсировал, что в учебный курс войдут лучшие практики «школы губернаторов», а выпускники будут работать в органах государственной и муниципальной власти, крупнейших компаниях и корпорациях страны. Участники СВО ожидаемо заинтересовались программой, и заявки на участие пошли тысячами.

– Среди военных программа «Время героев» очень популярна, все понимают, что это возможность интересного дела на гражданской службе и польза Родине. Знаю, многие офицеры подавали заявку на эту программу, она пользуется уважением и интересом. Попасть туда, понятно, непросто, нужны и боевые заслуги, и управленческий опыт, отбирают только лучших из лучших, – рассказывает Герой России и участник программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.

Только на первый поток подано 44 тыс. заявок со всей России. У каждого кандидата  обширный послужной список на СВО, но отбор прошли 83 офицера со всей страны. Например, тогда попал в программу и прославленный капитан из Бурятии Герой России Владимир Сайбель. Окончив обучение по программе «Время героев», он совмещает сразу две должности: заместителя председателя Комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов и заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».

На второй поток «Время героев» прошло 85 человек, среди них Дашибал Мункожаргалов, который на фронте зарекомендовал себя как незаменимый командир. Сейчас он кроме программы обучения кадров «Время героев» еще и слушатель академии Генерального штаба. 

– Нам дали шанс проявить себя и принести пользу Родине в новом статусе, так что все участники во время учебы выкладываются на максимум. Для меня долг перед Родиной не заканчивается с окончанием боевых действий. И я вижу возможность применить свой боевой опыт системно для развития нашей Бурятии, – отметил Дашибал Мункожаргалов.Он уверен, что программа «Время героев» станет реальной кузницей кадров для сферы управления республики. Многие его боевые товарищи, которые прошли обучение, уже работают на руководящих должностях: в своих регионах, администрации президента и Совете Федерации. 

В Бурятии процесс обновления управленческих кадров идет не только по программе «Время героев», но и по региональному аналогу  «Патриоты Бурятии». Прямо сейчас 35 участников СВО проходят в республике теоретическое обучение, параллельно стажируясь в органах управления Бурятии. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, интерес к подобным программам у воинов большой.

– Результаты уже есть: курсанты понимают, как устроена государственная и муниципальная служба. У них уже совершенно другой взгляд на процессы. Очень важно, что они запускают свои проекты и в сфере бизнеса, и общественно-социальные, знают, как их реализовывать качественно в связке с органами власти. Главное, что им дал проект - это адаптация, полное вовлечение в мирную жизнь, – подчеркнул он.

Подтверждают это и конкретные перемены, которые уже происходят в кадровом составе региона. Пять курсантов «Патриотов Бурятии» уже трудоустроены на разные должности в органах власти республики, еще двое готовятся приступить к работе. 

Время показало, что подобные программы создаются не «для галочки», а работают на реальный результат – включить в процесс руководства новых людей, которые на личном опыте знают, как жить в изменившихся условиях.

– У нас в Бурятии много парней ушли на СВО, у всех семьи. А мы – участники программы «Время героев» – за годы работы на передовой по себе знаем, какие у них проблемы. С этой точки зрения приход бывших участников СВО в управленческий сектор Бурятии может значительно усилить эффективность поддержки наших ребят и их близких, – заключил Дашибал Мункожаргалов.

Так что кадровый потенциал органов власти в республике реально меняется, и это только начало. Будущие руководители еще в процессе обучения по федеральным и региональным программам, но вскоре придут на рабочие места. 
Теги
спецоперация

Все новости

Американцы кинули улан-удэнский авиазавод
05.02.2026 в 14:30
ТГК-14 в ходе испытания генератора обесточила Читу
05.02.2026 в 14:24
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
05.02.2026 в 14:08
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
05.02.2026 в 13:42
Школьницы Улан-Удэ показали идеальное владение китайским языком
05.02.2026 в 13:41
Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
05.02.2026 в 12:40
В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен
05.02.2026 в 12:36
«Заставляли подстричь и ставили незачет»
05.02.2026 в 12:25
В Бурятии тарбагатайцы опасаются возможного затопления
05.02.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
Не стало Сырен-Доржа Халтанова
05.02.2026 в 13:42
Школьницы Улан-Удэ показали идеальное владение китайским языком
Девочки победили во Всероссийской олимпиаде
05.02.2026 в 13:41
Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
7-летняя школьница позвонила на прямую линию главы государства
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
Общая стоимость объектов почти четверть миллиарда рублей
05.02.2026 в 12:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru