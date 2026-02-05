Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат

Управленческий потенциал Бурятии в ближайшие годы будет меняться. Новых руководителей из числа ветеранов и участников СВО готовят по федеральной программе «Время героев».Напомним, программу «Время героев» в 2024 году запустил президент России Владимир Путин. Он анонсировал, что в учебный курс войдут лучшие практики «школы губернаторов», а выпускники будут работать в органах государственной и муниципальной власти, крупнейших компаниях и корпорациях страны. Участники СВО ожидаемо заинтересовались программой, и заявки на участие пошли тысячами.– Среди военных программа «Время героев» очень популярна, все понимают, что это возможность интересного дела на гражданской службе и польза Родине. Знаю, многие офицеры подавали заявку на эту программу, она пользуется уважением и интересом. Попасть туда, понятно, непросто, нужны и боевые заслуги, и управленческий опыт, отбирают только лучших из лучших, – рассказывает Герой России и участник программы «Время героев» Дашибал Мункожаргалов.Только на первый поток подано 44 тыс. заявок со всей России. У каждого кандидата обширный послужной список на СВО, но отбор прошли 83 офицера со всей страны. Например, тогда попал в программу и прославленный капитан из Бурятии Герой России Владимир Сайбель. Окончив обучение по программе «Время героев», он совмещает сразу две должности: заместителя председателя Комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов и заместителя начальника департамента социального развития ОАО «РЖД».На второй поток «Время героев» прошло 85 человек, среди них Дашибал Мункожаргалов, который на фронте зарекомендовал себя как незаменимый командир. Сейчас он кроме программы обучения кадров «Время героев» еще и слушатель академии Генерального штаба.– Нам дали шанс проявить себя и принести пользу Родине в новом статусе, так что все участники во время учебы выкладываются на максимум. Для меня долг перед Родиной не заканчивается с окончанием боевых действий. И я вижу возможность применить свой боевой опыт системно для развития нашей Бурятии, – отметил Дашибал Мункожаргалов.Он уверен, что программа «Время героев» станет реальной кузницей кадров для сферы управления республики. Многие его боевые товарищи, которые прошли обучение, уже работают на руководящих должностях: в своих регионах, администрации президента и Совете Федерации.В Бурятии процесс обновления управленческих кадров идет не только по программе «Время героев», но и по региональному аналогу «Патриоты Бурятии». Прямо сейчас 35 участников СВО проходят в республике теоретическое обучение, параллельно стажируясь в органах управления Бурятии. Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, интерес к подобным программам у воинов большой.– Результаты уже есть: курсанты понимают, как устроена государственная и муниципальная служба. У них уже совершенно другой взгляд на процессы. Очень важно, что они запускают свои проекты и в сфере бизнеса, и общественно-социальные, знают, как их реализовывать качественно в связке с органами власти. Главное, что им дал проект - это адаптация, полное вовлечение в мирную жизнь, – подчеркнул он.Подтверждают это и конкретные перемены, которые уже происходят в кадровом составе региона. Пять курсантов «Патриотов Бурятии» уже трудоустроены на разные должности в органах власти республики, еще двое готовятся приступить к работе.Время показало, что подобные программы создаются не «для галочки», а работают на реальный результат – включить в процесс руководства новых людей, которые на личном опыте знают, как жить в изменившихся условиях.– У нас в Бурятии много парней ушли на СВО, у всех семьи. А мы – участники программы «Время героев» – за годы работы на передовой по себе знаем, какие у них проблемы. С этой точки зрения приход бывших участников СВО в управленческий сектор Бурятии может значительно усилить эффективность поддержки наших ребят и их близких, – заключил Дашибал Мункожаргалов.Так что кадровый потенциал органов власти в республике реально меняется, и это только начало. Будущие руководители еще в процессе обучения по федеральным и региональным программам, но вскоре придут на рабочие места.