Фамильные драгоценности жителей Бурятии стали еще дороже

В условиях сложного положения с финансами у жителей Бурятии люди все активнее стали обращаться к ломбардам. Российские ломбарды за девять месяцев прошлого года (январь-сентябрь) увеличили чистую прибыль на 54% до 9,6 млрд рублей. Так, только в третьем квартале средний размер займа увеличился до 21,3 тысячи против 18,1 тыс. рублей годом ранее. Данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на обзор Банка России. Тем не менее экономисты полагают, что рост цен на золото в будущем будет только показывать новые рекорды.Процесс покупки золота в ломбарде достаточно быстр и включает обязательную оценку металла, проверку проб реактивами и точное взвешивание на высокоточных весах с погрешностью 0,01 грамма.Специалист определяет чистоту металла, удаляет или оценивает вставки, после чего оформляется договор купли-продажи с выплатой наличными или на карту. Для продажи золота потребуется удостоверение личности, например, паспорт (для тех, кому больше 18 лет). Затем изделие осматривается через лупу, где специалист ищет пробу и клеймо. Проверка пробы обычно осуществляется с помощью пробирных камней и кислотных реагентов, возможен небольшой запил для проверки. Взвешивание выполняется на калиброванных ювелирных весах с точностью до 0,01 грамма, при этом вес фиксируется в присутствии клиента.Камни, если есть, могут быть оценены отдельно или не учитываться, если это не бриллианты, а их вес вычитается из общего веса изделия. Стоимость покупки зависит от массы, пробы (например, 585-я, 750-я и так далее) и текущей цены за грамм.После оценки специалист составляет договор купли-продажи, в котором прописываются все условия сделки. Важны нюансы, связанные со вставками: камнями, стеклом или эмалью, которые не входят в стоимость золота - их либо взвешивают отдельно, либо делают оценку с учетом веса, если их невозможно вынуть.Также важными моментами являются повреждения — лом изделия со сломанными частями оценивается как золото, если его вес соответствует пробе. Для определения пробы используют разные методы, такие как царапины, кислотные реакции, а также «подпил» для выявления позолоты, особенно для изделий весом свыше пяти граммов. Иногда применяют гидростатическое взвешивание, позволяющее точно определить пробу цельных изделий, например цепочек, без необходимости их повреждения. Ломбард предлагает два варианта сделки — скупку (продажу без возможности возврата) или залог с возможностью последующего выкупа.Нередко возникает вопрос - могут ли специалисты пропустить фальшивое золото? Ведь оно нередко попадалось в золотом ломе после того, как наши туристы в 90-е годы ринулись на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, где фальшивок было немало.Подделка легко выявляется, говорят специалисты рынка, обмануть можно покупателя, но не скупщика.В Бурятии в 2025 году, по данным Отделения Национального банка по Республике Бурятия, насчитывалось девять ломбардов, зарегистрированных в республике.Всего в нашем регионе насчитывается 55 точек ломбардов. В 2024 году в Бурятии зарегистрировано 10 ломбардов и 61 иногородний ломбард соответственно. Таким образом, на лицо тенденция укрупнения ломбардов в регионе.Число клиентов, как рассказал один из участников рынка, в прошлом году заметно выросло. По его наблюдениям, этому способствовали ограничения и сокращение объема необеспеченных кредитов в банковском секторе.- Большинство наших клиентов были или являются клиентами МФО. Они поставили крест на традиционной модели получения займов.Национальное объединение ломбардов отмечает, что из-за ужесточения требований к заемщикам банки и микрофинансовые организации сократили выдачу необеспеченных потребительских кредитов.В таких условиях ломбарды стали значимой альтернативой. Согласно мнению аналитиков, эта тенденция особенно ярко проявилась в регионах с низким уровнем формальной занятости и ограниченными возможностями получения традиционных кредитов. В Бурятии, где уровень доходов и так ниже российского среднего, этот эффект особенно заметен. Согласно последним оценкам, здесь увеличился и оборот залоговых операций, а доля наличных, выдаваемых под залог ювелирных изделий, выросла примерно на 20%. Это говорит о повышенном спросе на быстрые и безотказные методы финансирования.Самыми дорогими пробами золота в ломбарде являются 999-я (чистое золото), 958-я, 916-я и 750-я, так как они содержат наивысший процент драгоценного металла. Цена за грамм таких изделий (слитки, инвестиционные монеты, высокопробные украшения) значительно выше распространенной 585-й. Золото 999-й пробы считается инвестиционным и имеет максимальную стоимость. Основные пробы по цене (от самой высокой): 999-й, 958-й, 916-й проб — наивысшая цена за грамм. В ломбардах цена может достигать 10 000 тыс. рублей за грамм. Как правило, такие золотые изделия поступают на рынок в виде золотых инвестиционных монет. И их сами банки или специализирующиеся на купле-продаже золотых монет компании принимают по более высокому курсу, чем ломбарды.750-я проба — высококачественные ювелирные изделия, обычно импортного производства. 585-я, 583-я пробы — самые популярные, но дешевле 750-й. За 375-ю предлагается самая низкая цена (около 4 тыс. рублей за грамм). Это связано с тем, что в таких изделиях, которые ранее массово производились в СССР, содержится больше всего меди и других примесей, которые усиливают износостойкость, но делают не очень привлекательной цену всего металла.Таким образом, факторы, влияющие на цену: вес — чем тяжелее изделие, тем выше залог. Увеличивает цену и наличие камней — бриллианты и драгоценные камни. Также влияет и состояние изделия: лом (поврежденные изделия) оценивается дешевле, чем новые украшения. Для получения максимальной выгоды, как отмечают эксперты, лучше обращаться в ломбарды, предлагающие скупку, и сравнивать цены за грамм в разных местах.Цифры «Коммерсанта» за первое полугодие показывают, что в крупнейших регионах России количество отделений ломбардов выросло на 188 за полгода, всего их насчитывается уже 10 305. При этом количество небольших участков и точек все равно сокращается — менее чем на 1%. Такой рост обусловлен экспансией крупных сетей, поглощающих мелких участников, а также увеличением операционных расходов, связанных с регуляторной нагрузкой.Еще одним важным фактором роста привлекательности ломбардов стало увеличение ценности золота. За последний год в России цена за грамм металла выросла примерно на 50%, достигнув около 10 000 рублей к началу 2026 года. Это напрямую увеличивает стоимость залоговых ценностей: к примеру, за золотое обручальное кольцо или цепочку среднего веса в 3 - 4 грамма можно выручить сегодня порядка 25 - 30 тыс. рублей в зависимости от пробы. Такой уровень цен делает золотые украшения чрезвычайно ликвидным активом, пригодным для быстрого получения наличных.- Еще несколько лет назад многие семьи имели какие-нибудь небольшие золотые украшения либо фамильные драгоценности и не особо придавали этому значения. Поскольку раньше цена на золото была довольно низкой. И обращение в ломбард считалось предосудительным шагом. Это, мол, дно, ниже плинтуса. А теперь выяснилось, что даже маленькое старое колечко, которое никто из семьи носить больше не будет, потому что оно давно вышло из моды либо покорежено или поцарапано, вдруг стало стоить 20 - 25 тыс. рублей, и проще его продать, чтобы направить деньги на нужное дело, - рассказывает продавец улан-удэнского ломбарда. При этом золотых вещей в семьях в Бурятии всегда было достаточно. Даже в сложные времена люди старались либо дарить друг другу золотые украшения, либо передавать их по наследству, либо покупать, когда золото стоило очень дешево. Сейчас, когда оно подорожало в среднем до 7-8 тыс. рублей за грамм, удвоившись в цене за два года, этот ресурс начал использоваться населением более активно.Ценность походов в ломбард для многих возросла именно потому, что рост стоимости золота повысил их залоговую ценность. Люди все чаще используют ювелирные изделия как источник финансирования, полагаясь на рост цен на драгоценные металлы. В результате многие ломбарды заметили увеличение числа клиентов, готовых заложить украшения или реализовать их, чтобы быстро получить деньги.Эксперты отмечают, что ситуация с инфляцией и ростом стоимости товаров делает активы из золота еще более привлекательными. Вопрос только в том, стоит ли спешить?- Я не думаю, что сегодня есть смысл продавать золотые украшения по высоким ценам, потому что цена в будущем, скорее всего, продолжит расти. Цена недвижимости будет падать, золото расти. Так всегда происходит и происходило в период кризиса, а сегодня в России нарастает экономический кризис, сопоставимый даже не с 1998 или 2008 годами, а с куда более сильными и тяжелыми периодами нашей истории, - говорит экономист из Улан-Удэ Анатолий Масловский.Этот тренд усилился в условиях, когда многие семьи сталкиваются с ухудшением финансового положения, а официальный кредитный рынок остается недоступным или слишком дорогим. Таким образом, для жителей Бурятии и других регионов России рост стоимости золота и повышение его ликвидности значительно повысили ценность походов в ломбарды. Это объясняет, почему все больше людей используют ювелирные украшения как источник финансирования — ведь сегодня за золотое кольцо или цепочку можно получить порядка 25 – 30 тыс. рублей, что актуально в условиях экономической нестабильности и необходимости срочно решить финансовые вопросы.Впрочем, не все так просто. Золото на прошлой неделе начало падать в цене. Обвал цен на драгметаллы набрал силу 30 января. Как сообщает РБК, по итогам торгов золото подешевело на 11,39%, до 4745,1 доллара за унцию; серебро — на 31,37%, до 78,53 доллара за унцию. Падение стало максимальным с марта 1980 года, отметила газета The Wall Street Journal.В итоге из золота и серебра в этот день было выведено примерно 7,4 трлн долларов, пишет MarketWatch.2 февраля стоимость золота продолжила падать и на минимуме опустилась до 4223,2 доллара за унцию. Впрочем, этот драгоценный металл до сих пор почти на 40% дороже уровней лета прошлого года.