Новая авария произошла в Бодайбо

В городе Бодайбо Иркутской области уже вторую неделю продолжается авария, которая вызывает тревогу у местных жителей.

5 февраля здесь произошла новая масштабная авария – прорвало теплотрассу, что привело к отключению отопления в жилых домах. Несмотря на предпринятые меры, ситуация остается нестабильной, и многие жители по-прежнему сталкиваются с холодом в своих квартирах.

На месте работают специальные ремонтные бригады, которые по плану должны восстановить тепловую инфраструктуру в течение сегодняшнего дня, сообщает информационный портал Irk.ru. Мэр города Евгений Юмашев заявил в Telegram-канале администрации, что за ночь была проведена огромная работа по ликвидации ледяной пробки в системе и обеспечению работы котельной — сейчас она функционирует в нормальном режиме. По его словам, план на сегодня — когда температура воздуха немного повысится, загрузить воду в систему, чтобы подключить социальные объекты, такие как школа № 3 и коррекционная школа. Эти учебные заведения уже готовы к приёму тепла.

Однако проблема с отоплением так и не решена. В частности, три дома на Садовой, которые получили отопление 4 февраля, вновь остались без тепла из-за прорвавшейся теплотрассы, которая в процессе оттаивания снова дала сбой. Временная мера — остановка котельной, которая обеспечивает отопление этих домов, что вызывает ещё большее неудобство для жильцов.

На месте работают профессиональные сварщики и бригады, устанавливается новая запорная арматура для восстановления теплотрассы. Мэр обещает запустить этот участок и подключить ещё четыре дома на улице Солнечной.

Несмотря на предпринятые усилия, ситуация остается напряжённой. Власти признают, что ликвидировать последствия аварии непросто: из-за холодной погоды, оттаивания и новых разрывов, а также сложности во время ремонта, работы идут медленнее, чем планировалось. Ликвидация аварии уже продолжается более недели. Напомним, тепло в городе исчезло 30 января после аварии на местном водоводе.