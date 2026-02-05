На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме

Жителя Баргузинского района Бурятии в скором времени будут судить за хранение наркотиков. Запретную растительность 32-летний мужчина собрал в поле и держал у себя дома.

- В ходе личного досмотра и осмотра места проживания подозреваемого было изъято 862 грамма каннабиса. Наркотическое средство было собрано подозреваемым в окрестностях села летом прошлого года для личного употребления, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Полиция Бурятии напоминает, что незаконный оборот наркотических средств влечёт серьёзную уголовную ответственность и при наличии информации о фактах незаконного оборота наркотиков просит незамедлительно сообщать по номерам 102/112 или ли по телефону доверия 292-292 (в том числе анонимно).

Фото: полиция РБ