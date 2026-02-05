Общество 05.02.2026 в 15:58

На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме

За хранение наркотиков ему придется отвечать перед судом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме

Жителя Баргузинского района Бурятии в скором времени будут судить за хранение наркотиков. Запретную растительность 32-летний мужчина собрал в поле и держал у себя дома.

- В ходе личного досмотра и осмотра места проживания подозреваемого было изъято 862 грамма каннабиса. Наркотическое средство было собрано подозреваемым в окрестностях села летом прошлого года для личного употребления, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере».

Полиция Бурятии напоминает, что незаконный оборот наркотических средств влечёт серьёзную уголовную ответственность и при наличии информации о фактах незаконного оборота наркотиков просит незамедлительно сообщать по номерам 102/112 или ли по телефону доверия 292-292 (в том числе анонимно).

Фото: полиция РБ

 

 

 

Теги
конопля

Все новости

На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме
05.02.2026 в 15:58
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
05.02.2026 в 15:23
Новая авария произошла в Бодайбо
05.02.2026 в 14:37
Американцы кинули улан-удэнский авиазавод
05.02.2026 в 14:30
ТГК-14 в ходе испытания генератора обесточила Читу
05.02.2026 в 14:24
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
05.02.2026 в 14:08
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
05.02.2026 в 13:42
Школьницы Улан-Удэ показали идеальное владение китайским языком
05.02.2026 в 13:41
Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
05.02.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
Компания должна была сделать ПСД для капремонта стационара больницы
05.02.2026 в 15:23
Новая авария произошла в Бодайбо
Вторую неделю жители города находятся в ледяном апокалипсисе
05.02.2026 в 14:37
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
Герой России объяснил, какую пользу президентская программа принесет Бурятии
05.02.2026 в 14:08
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
Не стало Сырен-Доржа Халтанова
05.02.2026 в 13:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru