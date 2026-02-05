Общество 05.02.2026 в 17:28

Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру

Мужчина отдал за жилье 15 миллионов, но оно оказалось непригодным для проживания

Текст: Анастасия Величко
Горожанин в конце мая 2024 года на торгах купил квартиру общей площадью 116,1 кв.м. за 10,5 млн руб. В этот же день мужчины договорились о том, что прежний владелец квартиры выполнит в ней ремонт, поскольку жилье продавалось в черновом варианте, без отделки. Ремонт оценили в 4,9 млн рублей. Стоимость квартиры в итоге составила 15,4 млн рублей. Покупатель надеялся, что заедет в хорошее отремонтированное жилье, но не тут-то было.

Не успев заселиться в новую квартиру, хозяин заметил неладное. После первого же дождя у него протек потолок. А потом пошло по нарастающей… Мужчина нанял экспертную организацию, которая выявила ряд недостатков: многочисленные следы коррозионного повреждения несущих конструкций избыточным воздействием воды; многочисленные следы биологического повреждения облицовочных слоев стен, полов и потолков избыточным воздействием воды; нарушение герметичности санитарно-технического устройства, что повлекло скрытое перенасыщение влагой строительных конструкций. Эксперты пришли к выводу о том, что выявленные дефекты и деформации связаны с нарушением технологии производства строительных работ.

«Обнаруженные дефекты относятся к категории скрытых, определение которых не представляется возможным при визуальном осмотре, без применения разрушающего метода. Выявленные недостатки не позволяют полноценно и безопасно жить без проведения значительного капитального ремонта. Эксплуатация помещения по своему прямому назначению возможна в случае восстановительного ремонта», - заключили эксперты.

В сентябре покупатель направил прежнему хозяину квартиру претензию с требованием возместить примерные расходы на устранение выявленных недостатков в размере 4,5 млн рублей. Однако претензия осталась без ответа.

Тогда покупатель решил обратиться в суд. По ходатайству ответчика (продавца жилья) была проведена еще одна экспертиза. Судебная экспертиза подтвердила вердикт предыдущих экспертов: техническое состояние квартиры ограниченно работоспособное, непригодное для проживания. При осмотре обнаружили деформацию и разрушение отделочных покрытий, деформацию фанерного основания и утрату товарного вида напольных покрытий из ламината, деформацию и утрату товарного вида наличников заполнений дверных проемов, перенасыщение влагой теплоизолирующих слоев перекрытий, поражение коррозией несущих металлических конструкций каркаса здания, локальные протечки кровельного покрытия и мест прохода коммуникаций, нарушение герметичности трубопроводов при сопряжении сливного бачка и чаши унитаза системы инсталляции.

Покупатель квартиры в итоге самостоятельно сделал ремонт, на свои деньги. Это обошлось ему в 755,8 тыс рублей. Все это время, до проведения нового ремонта, мужчине приходилось снимать жилье за 41 тысячи в месяц.

Продавец квартиры в суде говорил, что об имеющихся недостатках в квартире он не знал, иначе предупредил бы об этом покупателя.

Железнодорожный районный суд постановил взыскать с продавца жилья стоимость устранения недостатков жилого помещения в сумме 755 806,21 руб. и убытки в размере 378 900 руб.


Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру
05.02.2026 в 17:28
