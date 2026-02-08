Филолог из Улан-Удэ спасла автомобилистов страны

Утепленные чехлы индивидуального пошива сейчас у нее заказывают и корпоративные клиенты для своей спецтехники, снегоходов и др. Некоторое время назад швеи изготовили утепление для кабины крана — 15 метров длиной и шесть высотой.





В Улан-Удэ живет женщина, чья история нас заинтересовала. Она о том, как одно неожиданное решение переросло в дело всей жизни. Ольга по образованию филолог, знаток Востока, но уже 16 лет она занимается пошивом прочных портативных гаражей, которые спасают автомобили от суровых зим и отличаются от своих китайских «собратьев» надежностью и долговечностью. «Номер один» поговорил с Ольгой и узнал, что сподвигло нашу землячку заняться этим бизнесом.Ольга Ким родилась в теплом Ташкенте, но школу оканчивала в Улан-Удэ. В 2011 году она окончила БГУ, училась на восточном факультете.- Еще в университете я поняла, что языки — это не мое, — вспоминает Ольга. — Правда автомобилями тоже не особо интересовалась.Девушка тогда жила у тети и двоюродного брата, который зимой просыпался ночью каждые два часа по будильнику, выходил на балкон и запускал двигатель машины для прогрева. Иначе утром он бы ее просто не завел.- Идея очевидна — если вышел на улицу в мороз без одежды, то сразу окоченеешь. А когда в куртке, то тепло сохраняешь долго, — поясняет Ольга. — Решила сшить такой утепленный чехол на автомобиль. Это был 2010 год, я еще училась.Так появился портативный утепленный гараж, который окрестили «Наташей». Это имя прижилось настолько прочно, что стало нарицательным для целого класса изделий.- В Улан-Удэ теплых гаражей тогда не было вообще. Как обстояла ситуация в других регионах, не знаю, возможно, где-то и были, но для Бурятии это стало изобретением. Назвали их «Наташа», чтобы привлечь внимание. Это популярное имя, и наша идея сработала. В первое время люди звонили и спрашивали, почему так назвали. Потом это закрепилось, и все гаражи теперь называют «Наташа», - рассказывает наша собеседница.Реализовать идею Ольге помогла мама.- Мама у меня по специальности инженер, но любила шить. Помню из детства: она шила в моей комнате, я просыпалась и засыпала под стук машинки. Поэтому со швейным делом знакома с детства, - улыбается женщина.Поначалу Ольге помогали родственники. Все делали сами: покупали материалы, кроили, шили.- Все пришло с опытом, помаленьку. В первый год сшили всего 20 портативных утепленных гаражей для ближайших знакомых. Изделия дорабатывали и улучшали в процессе: подбирали легкие материалы, непромокаемые слои, - отмечает бизнесвумен.Потребители новый продукт распробовали не сразу — про «портативный гараж» никто не знал, автозапуск и «сухой фен» казались надежнее.- Очень долго не доверяли, — вспоминает Ольга. Зато когда заработало сарафанное радио, заказы на «Наташу» посыпались со всей Сибири и Дальнего Востока.Однако на массовое производство, которое исчисляется тысячами, Ольга не вышла. Говорит, что, во-первых, пошив портативных гаражей – процесс очень трудоемкий, а во-вторых, сложно найти швей, чтобы поставить производство на поток.- Желающих поработать немного, сейчас молодежь не очень любит трудиться руками. Всего две постоянных швеи. Работа сезонная. Объем небольшой, делаем не на конвейере. В год отшиваем всего 200 - 300 штук. Сейчас сезон уже заканчивается и заказы на эту зиму уже не принимаем, - рассказывает Ким.В условиях средней полосы России подготовка авто к зиме сводится к замене шин. В то же время в Бурятии, где температура опускается до -40 °C и ниже, владельцы транспортных средств дополнительно утепляют пол, подкапотное пространство и радиатор. Обязательно предпринимаются меры по предотвращению промерзания авто при долгой стоянке.Лучшее решение — отапливаемый гараж. Однако в Улан-Удэ арендовать такой за зиму стоит 8 - 10 тыс. рублей ежемесячно. Несмотря на противоречие правилам пожарной безопасности, в неотапливаемых гаражах под автомобилями ночью часто оставляют включенными электрические плитки. Утром некоторые водители используют «сухой фен» — специальный дизельный обогреватель, чтобы разморозить двигатель. Хотя теоретически можно оставить двигатель работающим круглосуточно — так поступали раньше, в советские времена. Сегодня многие современные авто имеют функцию автоматического запуска при снижении температуры ниже установленного порога.Практика постоянного ночного прогрева имеет колоссальные издержки. Первое – это огромный расход топлива. За одну ночь автомобиль может сжечь несколько литров бензина или солярки. Умножьте это на два-три зимних месяца. Получаются астрономические суммы, вылетающие в буквальном смысле в выхлопную трубу.Тратятся и ресурсы автомобиля. Самый губительный для двигателя режим — работа на холодную, под нагрузкой, без полноценного прогрева. При каждом таком запуске происходит усиленный износ поршневой группы, цилиндров, турбин (у дизелей). Масло, загустевшее на морозе, не обеспечивает должной смазки. Ресурс мотора сокращается в разы.Казалось бы, выбора нет: либо гробить мотор и кошелек, либо рисковать не завестись утром. Но в 2010 году произошла маленькая революция, которая начала менять ситуацию.Выпуск аналогичной продукции наладили и в КНР.- Моя «Наташа» на средний седан - 15 000 рублей, — говорит Ольга Ким. — А вот китайские гораздо дешевле. Они, конечно, другого качества. Но тут нужно понимать, что обеспеченный человек решит вопрос с морозами теплым гаражом. Или не будет обращать внимания на расход горючего при ночных автозапусках. Наш клиент — человек небогатый, для него цена имеет первостепенное значение.Как объяснила Ольга, из-за специфики товара наладить его производство было не так уж просто. Сбыт начинается с наступлением холодов, поэтому минимум полгода необходимо работать на будущие заказы, оплачивая хранение готовых изделий на складе.Отдельная проблема — само производство.- Это ручной труд, который оборачивается высокой себестоимостью. Мы ездили в Китай, смотрели производство таких тентов. Хотели заказать выпуск своих на китайской фабрике. Оказалось, что все наши требования они выполнить не смогут, - поясняет горожанка.Китайская машинная технология подразумевает выпуск тентов со сквозными швами — внешняя ткань и подкладка сшиваются на фабрике напрямую. Это быстро, дешево, но при этом сквозные швы дают многочисленные микроотверстия — в результате тент хуже сохраняет тепло, на швах с внутренней стороны появляется изморозь, поэтому утром его тяжелее снимать, а при оттаивании в багажнике машины он становится мокрым.- Аналогов много, люди ищут подешевле, но у нас, конечно, покупают тоже, потому что качественно и хватает надолго. Бывает так, что купит человек аналог, но на следующий год идет к нам, потому что наши гаражи лучше держат тепло. У китайских хуже сохраняется, дополнительные прогревания нужны. В процессе эксплуатации быстрее образуется конденсат, превращается в лед, нужно где-то сушить... - перечисляет женщина.К слову, под пользователей портативных гаражей в Якутске выстраивается своя сфера услуг – по просушке, стирке.- К нам это тоже придет со временем, - уверена Ольга Ким. - Нашими портативными гаражами люди пользуются по 10 - 15 лет. Одна проблема – их негде постирать. На мойках отказываются. Некоторые стирают сами, по частям, - делится предприниматель.- Обычных чехлов в прошлом году мы продали не больше 300 штук, наши объемы в последние годы упали, — замечает Ольга.Покупатели у Ольги есть как в Бурятии, так и в других регионах. «Наташа» — это больше, чем просто аксессуар. Она не только экономит деньги, но и меняет привычки, делая жизнь в экстремальном климате чуть более комфортной.- Самое приятное – это когда через много лет люди приходят за новым гаражом, потому что старый, отслужив верой и правдой десять лет, наконец-то износился, или когда благодарят после особенно морозной зимы. Понимаешь, что делаешь действительно нужную, практичную вещь. Это дает огромное чувство удовлетворения, – делится Ким.История Ольги – это рассказ о том, как смекалка и желание решить проблему могут стать основой для дела жизни.