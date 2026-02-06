В Бурятии гостям заповедника скармливают банные березовые веники

Начало декабря на полевой базе «Давша» Баргузинского заповедника ознаменовалось неожиданной находкой: на фенополяне участковый госинспектор Юрий Гороховский обнаружили следы сибирской косули.

- Для Баргузинского заповедника такие встречи – редкость. Заходы косуль единичны, а зимовки происходят далеко не каждый год. Летом этих животных время от времени фиксируют фотоловушки, но зимой всё решают обстоятельства: глубокий снег, нехватка корма и хищники, которые в таких условиях получают серьёзное преимущество, - рассказали в группе «Заповедного Подлеморья».

Чтобы помочь лесным гостям пережить сложный период, неподалёку от места встречи инспектор организовал подкормочный стол и повесил фотоловушку, чтобы понаблюдать за копытными.

- В качестве угощений я предложил сено и берёзовые веники, те самые, что заготавливал для бани. Косулям меню пришлось по вкусу. Вот уже около двух месяцев они держатся рядом с Давшой, – отмечает инспектор.

Фото: Заповедное Подлеморье