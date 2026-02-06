В Бурятии осудили монгола за контрабанду 250 блоков сигарет

В Кяхтинском районном суде Бурятии вынесли приговор в отношении гражданина Монголии. Мужчина оказался на скамье подсудимых за контрабанду более 250 блоков сигарет.

Он неоднократно пересекал границу России с Монголией. Поэтому прекрасно знал, что товар нужно декларировать. Но, желая подзаработать, проигнорировал нормы закона. Чтобы сокрыть сигареты от таможенного контроля, он поместил блоки в полость под обшивкой крыши автомобиля. Но провести сотрудников таможни ему не удалось.

На иностранца завели уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере). На суде он полностью признал свою вину, раскаялся.

«Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и конфискован автомобиль, использованный осужденным при незаконной перевозке незадекларированного товара», - отметили в Кяхтинском райсуде.