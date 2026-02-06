В Бурятии в этом году отремонтируют 23 км трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита

Весной этого года в Бурятии стартует очередной этап ремонта региональной трассы Улан-Удэ – Романовка – Чита, сообщил в своем канале в Максе глава республики Алексей Цыденов. Он затрагивает сразу три района: Заиграевский, Хоринский и Еравнинский. Общая протяженность планируемых к ремонту участков – около 100 километров, 23 из них будут сданы в 2026 году.– Работы продолжатся в Заиграевском районе – между селами Нарын-Ацагат и Новая Курба (58-78 км). Здесь в прошлом году подрядчик отремонтировал восемь железобетонных труб и установил часть металлических гофрированных труб. Окончены работы на 15 км этого участка, в 2026 году планируется отремонтировать еще три километра. Работы на территории Заиграевского района будут завершены в следующем году, – написал Алексей Цыденов.Так же начнется капремонт трассы в Хоринском районе на 15-тикилометровом участке между селами Булум и Георгиевское (180-195 км), и в Еравнинском районе – на участках 217-234, 234-264 и 357-387 км.Ремонт на трассе Улан-Удэ – Романовка – Чита идет по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» (до 2025 года – «Безопасные качественные дороги»). В период 2020-2025 годов на этой региональной дороге отремонтировали 145 км, включая сложный участок перевала Шанатский.