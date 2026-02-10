Летевший в Бодайбо Ан-24 совершил экстренную посадку в Бурятии

На севере Бурятии сегодня совершил экстренную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Экипаж, выполнявший санитарный рейс из Иркутска в Бодайбо, сообщил об отключении одного двигателя.

Кроме того, в аэропорту Бодайбо наблюдались неблагоприятные метеоусловия, потому в 13:45 воздушное судно благополучно приземлилось на запасной аэродром Нижнеангарск.

«Байкало-Ангарской и Байкальской транспортными прокуратурами организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», - отметили в надзорном ведомстве.