Общество 10.02.2026 в 17:26
В Улан-Удэ на закрытом ранее Арбате оборудовали временные переходы
Теперь горожанам не придется обходить
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ на закрытом ранее Арбате оборудовали временные переходы с защитным ограждением, чтобы горожанам можно было пересекать улицу Ленина без обходных путей. Пройти можно и по левой, и по правой стороне.
Напомним, накануне в мэрии заявили, что введенные временные ограничения необходимы для размещения тяжелой строительной техники, которой негде было развернуться.
«Полностью завершить работы на Арбате и снять ограничение движения планируется до конца февраля», - пообещали в администрации города.
ТегиАрбат