В Улан-Удэ на закрытом ранее Арбате оборудовали временные переходы с защитным ограждением, чтобы горожанам можно было пересекать улицу Ленина без обходных путей. Пройти можно и по левой, и по правой стороне.

Напомним, накануне в мэрии заявили, что введенные временные ограничения необходимы для размещения тяжелой строительной техники, которой негде было развернуться.

«Полностью завершить работы на Арбате и снять ограничение движения планируется до конца февраля», - пообещали в администрации города.