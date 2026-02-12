Общество 12.02.2026 в 06:00

В Бурятии ждут роста безработицы

Но она будет сдерживаться миграцией трудоспособных граждан в другие регионы
Текст: Дмитрий Родионов
Фото: архив «Номер один»
В январе 2026 года на рынке труда наблюдалась худшая ситуация за все время мониторинга, которую зафиксировал портал HeadHunter, одна из крупнейших площадок для соискателей и работодателей. «HH.индекс» достиг отметки 9,6, что свидетельствует о значительном росте числа активных резюме по сравнению с количеством доступных вакансий.

Начинается рынок работодателя

В декабре прошлого года количество резюме увеличилось на 37%, а в январе – еще на 39%, показывая тенденцию к росту притока новых соискателей. Одновременно наблюдается существенное сокращение числа активных вакансий — в декабре их было всего 726 тысяч, что стало худшим результатом с начала ведения статистики, а в январе этот показатель снизился еще на 14%, что отражает спад примерно на треть относительно декабрьских значений.

Темпы роста числа резюме значительно опережают число предложений работы, что свидетельствует о нарастающем переборе соискателей по сравнению с доступными вакансиями.

Судя по всему, все больше людей ищут работу, но работодатели сокращают свои предложения. Ситуация резко изменилась в конце прошлого года.

Так, к середине 2025 года в Бурятии зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы, который, по прогнозам, не должен был превысить 4,0%, став минимальным значением за последние 15 лет. На фоне дефицита кадров регистрируемая безработица составляла 0,3% на начало года. Основной проблемой оставалась нехватка рабочей силы и высокий отток населения. 

Однако последний квартал 2025 года в Бурятии стал кардинально другим. К концу года усилились кризисные явления в экономике, связанные в том числе с падением доходов и изменением планов компаний на долгосрочную перспективу в связи с ужесточением налогового пресса. В этих условиях большое количество организаций в республике приняло решение уменьшить численность работающих и сократить издержки.

По данным республиканской службы занятости, в Бурятии в2025 году насчитывалось около 12 тыс. свободных вакансий. 

Между тем к 4 февраля 2026 года на двух ведущих сайтах по подбору персонала насчитывалось гораздо меньшее число вакансий в нашем регионе. Так, сайт «Работа.ру» показывал на 4 февраля 5204 активные вакансии в Улан-Удэ. Сайт HeadHunter  по республике выдавал 2 932 вакансии.

Неженское лицо пролетариата

По данным сайта «Работа.ру», в Бурятии топ-5 востребованных специальностей составляют: бетонщики (607 вакансий), каменщики (540), арматурщики (423), повара (249), продавцы (246).

В республиканской службе занятости подтверждают, что львиная доля всех вакансий - это рабочие специальности в основном мужского профиля.

«Отмечается, что примерно 63 % из них — это рабочие профессии, а оставшиеся 37 % — должности для специалистов и служащих. Наиболее востребованы сейчас специалисты в сферах промышленности, торговли, строительства, образования и здравоохранения», - сообщается на сайте ведомства.

Между тем за год произошли определенные изменения в кадровом вопросе.

В 2025 году в Бурятии, по данным статистики республиканского центра занятости населения, топ-вакансий занимали врачи, медсестры, фельдшеры и другие специалисты здравоохранения. Особенно востребованы были специалисты в области терапии, педиатрии и скорой помощи.

На втором месте - инженеры и специалисты в области информационных технологий.

Третье место занимали учителя и воспитатели. Требовались педагоги по математике, русскому языку, английскому. Воспитатели дошкольных образовательных учреждений также пользовались стабильным спросом. На четвертом месте находились специалисты в области сельского хозяйства и ветеринарии. Пятое место замыкали работники строительной отрасли: строители-монтажники, электрики, сантехники и другие рабочие профессии. Как видим, некоторые позиции за год существенно изменились.

В то же время сегодня многих соискателей в Бурятии не устраивает низкий уровень оплаты труда из-за нехватки средств у организаций, которые в связи с экономическими сложностями не могут увеличить зарплату сопоставимо с растущей инфляцией.

В других регионах платят больше

Удивительно, что подавляющее большинство вакансий в Бурятии находится в диапазоне по оплате труда в районе 40 - 45 тыс. рублей. Причем работники низкоквалифицированного труда, такие как уборщики помещений, дворники и разнорабочие, получают заметно выше сотрудников с высшим образованием. Это резко контрастирует с ситуацией в других регионах нашей страны. Например, в школах Улан-Удэ зарплата учителя в вакансиях фигурирует в диапазоне 40 000 - 45 000 руб. А, например, на Сахалине она в два раза больше. В Москве – выше в три раза. 

То же самое с представителями рабочих профессий. В Улан-Удэ бульдозеристу готовы платить не более 100 000 рублей в месяц, а на вахтах эти же специальности оцениваются в три раза дороже. Неслучайно большое число граждан нашей республики работает в других регионах страны.

Чего ждать в 2026 году?

Начало 2026 года в республике выдалось не слишком обнадеживающим, полагает экономист из Улан-Удэ Николай Тетерин.

- Сегодня на планерках в бюджетных организациях обсуждается главный вопрос - в связи с дефицитом бюджета надо сокращать расходы на оплату труда, и здесь вариант либо уменьшать людям зарплату, либо избавляться от лишних кадров. Снова появился такой термин, - говорит он. 

По его словам, в малом бизнесе республики в феврале также произойдут увольнения и ликвидации. При сокращении персонала на аутсорсинг будут переводить поддерживающие, непрофильные функции, не связанные напрямую с основным бизнесом. Это бухгалтерский учет, кадровое делопроизводство, IT-обслуживание, клининг, юридическое сопровождение и подбор персонала. Это позволяет сократить расходы. Также будут избавляться от водителей, электриков, сантехников, дворников.

- Таким образом, в Бурятии две основные группы работодателей - бюджетные организации и малый бизнес - будут усиленно сокращать кадры. Останутся только крупные предприятия, которые массовые увольнения проводить не будут, поскольку они, в связи с установками сверху, будут придерживаться политики удерживания занятости через неполный рабочий день и сокращение зарплат, - полагает Николай Тетерин. 

А вот средние предприятия, среди которых четверть может относиться к убыточным, могут не сокращать кадры, а начать ликвидироваться через банкротство. Как это сейчас происходит с Улан-Удэстальмостом. Поэтому в 2026 году безработица будет расти, в том числе и скрытая.

В то же время эксперты отмечают, что в 2026 году в Бурятии в целом ожидается сохранение низкого уровня безработицы, примерно в диапазоне 2,2–2,6%, что соответствует общероссийской тенденции. Несмотря на возможные умеренные колебания, ситуация на рынке труда останется, скорее всего, стабильной.

Как в 90-х не будет

- Массовой безработицы, как в 90-е, конечно же, не будет, - полагает экономист. Ведь острый дефицит кадров, вызванный демографическими факторами и отъездом трудоспособных мужчин за границу, на вахты и в зону спецоперации, не закроется однозначно. Даже если произойдет демобилизация, то она вряд ли станет масштабной. Хотя конкуренция на рынке труда в отдельных отраслях, прежде всего в госуправлении, усилится за счет квотирования мест для возвращающихся ветеранов. 

Свою роль сыграет и дополнительный административный прессинг в отношении гастарбайтеров из Средней Азии, которых в регионе остается все меньше. Гораздо меньше будет и китайских рабочих в Бурятии. Наша страна для них становится все более неинтересной в плане оплаты труда, на их родине зарплаты гораздо выше.

При этом молодые люди, рожденные в Бурятии, продолжат все более активно уезжать из республики в другие регионы и за границу в ситуации усиления экономических проблем и геополитической напряженности. В то же время ничего страшного в республике не прогнозируется на рынке труда, если только не произойдет обвальное падение экономики или банковский кризис. А здесь вероятность 50 на 50. 
