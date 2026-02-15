«Поцелуй Байкала» станет трезвым

Многие туристы, посещавшие зимний Байкал, хоть раз участвовали в ритуале «Поцелуй Байкала». Это развлечение - пить алкоголь из лунки во льду - придумали гиды в начале 2000-х, чтобы разнообразить отдых на озере. Новинку встретили с возмущением, особенно в Бурятии. Недовольство нарастало все больше, и сейчас местные гиды предлагают модернизировать эту традицию, назвав ее «Истинный поцелуй Байкала». Мы поговорили с экскурсоводами из Бурятии, узнали их мнение об этом и что они предлагают взамен прижившегося обычая.Поначалу в нашумевшей традиции участвовали не все группы, но со временем тренд стал невероятно популярным. Сегодня практически каждая туристическая группа включает «Поцелуй Байкала» в свою программу. Как уверяют организаторы туров, этот ритуал способствует единению с природой, заряжает позитивной энергией и сплачивает коллектив. К тому же это отличная возможность сделать множество незабываемых фотографий.Суть церемонии заключается в следующем: во льду с помощью дрели проделывается отверстие, в которое заливается алкогольный напиток, обычно яркого цвета. Туристы выпивают его, лежа на льду: кто-то через трубочку, кто-то напрямую, касаясь льда губами. В это время их активно фотографируют. Социальные сети пестрят подобными фотографиями с восторженными комментариями.Также в интернете можно найти коктейль «Поцелуй Байкала» с подробным рецептом и инструкцией. Традицию с «Поцелуем»даже включили в список десяти вещей, которые нужно сделать на озере.«Все начиналось довольно невинно. Легенда гласит: забыли рыбаки свои рюмки дома, а выпить-то хочется. Находчивые сибиряки вырубили во льду углубления пешней, охладили в них напиток и лежа выпили прямо изо льда. Это была спонтанная импровизация, рожденная в конкретной компании. Проблема началась, когда эту личную ситуативную находку превратили в массовый коммерческий продукт», - пишет у себя на странице «Клуб гидов Бурятии».Таким образом, если верить легенде, традиция родилась из безысходности. Но приезжим туристам это кажется необычным и ярким. Поэтому обычай продолжает существовать благодаря умелой работе гидов и молчаливому согласию местных жителей.- Мне это явление не по душе. К Байкалу, как и у многих в нашей республике, у меня трепетное и благоговейное отношение. Для меня он живой и священный. Он наш дедушка, друг и хранитель. Делать из него рюмки - кощунственно. Так меня учили родители, - делится мыслями гид Марина Черненко.Практически все гиды и туроператоры Бурятии настороженно относятся к «Поцелую Байкала». «Клуб гидов Бурятии» подробно разъясняет, почему эту церемонию нужно искоренять.- Во-первых, если смотреть с точки зрения экологии и эстетики. Тут начинается первый уровень дискомфорта для гидов — визуальный и экологический. Чтобы не ложиться на лед, придумали пить через соломинку. И вот на идеально прозрачном синем льду, который сам по себе чудо, стали появляться яркие пятна от ликеров, вина или сока. Представьте: вы ведете группу по хрустальному царству, а под ногами бурые разводы, валяющиеся соломинки и ягоды. Это как нарисовать усы на картине Леонардо да Винчи. Для человека, любящего Байкал, это больно видеть. Он чувствует себя не гидом, а свидетелем порчи бесценного полотна, - рассказывает известный экскурсовод Бурятии Наталья Мясникова.С точки зрения культурного и духовного контекста встает вопрос уважения к озеру и природе. По этому поводу гиды Бурятии обратились к хранителям традиций. И получили однозначный ответ, что для народов Бурятии Байкал не просто водоем, а живой храм, предок и источник жизни. И отношение к нему должно быть как к священному пространству.- В сознании народа нашей традиции имеется глубокое понимание сохранения в кристальной чистоте родников, рек, озер во благо потомков. Распитие спиртных напитков вблизи любых водоемов всегда запрещалось у бурят-монголов. Даже запах алкоголя может осквернить духовный подводный мир и вызвать гнев Лусуд-хана (божества нижнего мира и воды). Стирка вещей в водах озера считается тяжелейшим грехом, который может стать причиной дисгармонии в окружающей среде и карме народа, - поясняли в религиозном центре «Тэнгэри».Оставлять после себя мусор - пластиковые стаканы, трубочки и пятна на льду - не просто невежливо, а кощунственно.- Чувствую, что происходит что-то неправильное с этим «Поцелуем». Это опасно для людей. Поэтому я спросила у шаманов. Потребительски к Байкалу нельзя относиться. Тем более превращать священное озеро в рюмочную. Распитие алкоголя (особенно в таком формате) на священном месте — действие, нарушающее гармонию. Есть устойчивое поверье, что у Байкала есть свои духи-хозяева (лусууды). Нарушая правила, гости могут ненароком навлечь на себя их немилость. А это, согласно традиционным представлениям, может отразиться на удаче, здоровье или делах. Любой честный гид не захочет стать проводником для действия, которые в дальнейшем принесут гостю неприятности. Его задача - показать красоту и дать благословение места, а не наоборот, - поделилась своими опасениями лучший гид России 2021 года Наталья Мясникова.Наши гиды предлагают более безопасный и осмысленный апгрейд этой традиции.- Мы реалисты и понимаем: тренд силен. Запретить не выход. Но мы можем этот обычай трансформировать, сделать осмысленным и чистым в прямом и переносном смысле. Наш призыв к действию - это «Истинный поцелуй Байкала», - говорят в ассоциации гидов Бурятии.- На вопрос наших гостей о данном развлечении, поскольку назвать это традицией язык не поворачивается, я всегда рассказываю об особом бурятском отношении к этому. Не раз у нас были гости, уже посетившие Байкал с западного берега, то есть в Иркутской области. Кто-то из них даже участвовал в этом «Поцелуе». Но, приехав в Бурятию и услышав о святости Байкала для нас, люди пересматривали этот вид развлечения. Их отношение полностью и кардинально менялось. Байкал стал для них не просто классной фишкой для фото и видео, а уже чем-то бОльшим, чем просто фон. И многие говорили: «Вот именно это мы и искали, за этим в Бурятию приехали и не пожалели. Две совершенно разных стороны, два разных мировоззрения, - делится мыслями Марина Черненко.Сообщество гидов из Бурятии призывает людей отказаться от цветных напитков и соломинок для питья.- Самая большая ценность и эксклюзив Байкала - это его вода. Предлагаем новую, осознанную традицию: аккуратно сделать лунку и зачерпнуть ладонью или специальной кружкой кристально чистую, живую байкальскую воду. С благодарностью и уважением сделать глоток, «целуя» таким образом священное озеро. Попросить у Байкала про себя то, что важно: здоровья, сил, мудрости и возвращения к нему снова. Это и есть настоящий контакт, настоящий поцелуй. Без вреда для экологии, без нарушения духовных границ, с уважением к месту и его законам. Байкал не рюмка. Байкал - храм, колыбель и источник. Давайте относиться к нему соответственно, - предлагает Наталья Мясникова.Гид предлагает всем поучаствовать в новой доброй традиции. Она обратилась ко всем путешественникам и коллегам с просьбой показать красивый и уважительный пример.- Выкладывайте в комментарии к этому посту свои фото и видео, где вы пьете чистейшую байкальскую воду из ладони или кружки. Давайте вместе создадим новый тренд, - написала у себя женщина.Одна из первых проводников переосмысленной традиции – Марина Черненко. Женщина уже давно заменила в «Поцелуе Байкала» алкоголь на воду.- Мы вообще уже который год делаем другое - бурим лунку и предлагаем просто испить чистейшей байкальской воды. Все счастливы и довольны. Никому даже в голову не приходит наливать куда-то алкоголь. Все пьяны от красоты и вкуснейшего воздуха, - рассказывает гид.По поводу других популярных туристических традиций на Байкале Наталья отметила, что люди полюбили кататься на озере на коньках, а вот запускать цветной дым уже немодно. Также есть спрос на горячие чаны и купели во льду. Еще один тренд – это фото в платьях со шлейфом. За счет контраста белоснежного льда и яркой одежды фотографии получаются эффектными.Не все в туристической среде, особенно в Иркутской области, согласны с запретом старого ритуала. Некоторые гиды считают, что в нем «нет ничего плохого, если все делать по уму», то есть убирать за собой мусор и не оставлять пятен. Отдельные туроператоры, стремясь снизить вред, стали использовать не сам лед озера, а вырезанные из него отдельные «бокалы», что минимизирует загрязнение. Однако этот подход не решает проблемы духовного осквернения в глазах верующих.Споры вокруг ритуала высветили более глубокий конфликт между коммерческим туризмом и экологической и культурной ответственностью. Инициатива гидов Бурятии показывает путь к возможному компромиссу - создание нового, уважительного и запоминающегося ритуала, который будет не вредить, а воспитывать любовь к священному озеру.