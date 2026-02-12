В Бурятии энерговору «светит» штраф

В селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии выявили незаконное потребление ‎электроэнергии. Показатели составили 9 979 киловатт часов.

«Энерговоровство» в ходе рейда обнаружили работники Тарбагатайского РЭС. Они подали заявление в РОВД для привлечения потребителя к административной ответственности.

‎Нарушителю «светит» штраф от 5 до 10 тысяч руб.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Заиграевском районе за 2025 год наворовали электроэнергии почти на 1,4 млн рублей.