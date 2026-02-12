Общество 12.02.2026 в 09:15
В Бурятии энерговору «светит» штраф
Нарушение выявили в селе Надеино
Текст: Карина Перова
В селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии выявили незаконное потребление электроэнергии. Показатели составили 9 979 киловатт часов.
«Энерговоровство» в ходе рейда обнаружили работники Тарбагатайского РЭС. Они подали заявление в РОВД для привлечения потребителя к административной ответственности.
Нарушителю «светит» штраф от 5 до 10 тысяч руб.
Ранее «Номер один» сообщал, что в Заиграевском районе за 2025 год наворовали электроэнергии почти на 1,4 млн рублей.
