ФАС проверит тарифы в Бурятии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России намерена провести проверку обоснованности повышения тарифов на коммунальные услуги в Бурятии. Поводом для вмешательства стали многочисленные обращения граждан, обеспокоенных стремительным ростом стоимости услуг ЖКХ. Ведомство заявило о своей готовности разобраться в ситуации и обеспечить соблюдение законодательства.В ФАС подчеркивают, что с 1 января 2026 года базовая ставка НДС увеличилась на 2 процентных пункта. Однако, по мнению службы, это повышение должно было повлечь за собой корректировку цен на коммунальные услуги не более чем на 1,7%. Служба настаивает на том, что увеличение стоимости должно отражать только изменение налогообложения, а не служить поводом для полного пересмотра регулируемых тарифов, которые утверждаются в отдельном порядке.Представители ФАС особо отметили, что любые превышения установленного лимита роста тарифов подлежат тщательной проверке. Ведомство призывает граждан, столкнувшихся с необоснованным повышением коммунальных платежей, обращаться с соответствующими жалобами. Такая активность населения служит важным сигналом для антимонопольной службы и помогает выявлять недобросовестные практики на рынке.В рамках проверки ФАС проанализирует обоснованность применяемых компаниями-поставщиками нормативов и расчетов, которые легли в основу текущих тарифов. Особое внимание будет уделено тому, как именно было учтено изменение ставки НДС, и не было ли это использовано как предлог для неоправданного увеличения конечной стоимости услуг для потребителей.