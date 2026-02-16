В Улан-Удэ переполнилась мусорная чаша

Отрасль, связанная с ТКО, пока не смогла выйти в республике на качественно новый уровень развития. В этой сфере происходят противоречивые процессы. С одной стороны, виден прогресс: планируется строительство новых полигонов, возле которых будут возведены мощности по сортировке. Но с другой - в республике до сих пор не организован раздельный сбор вторсырья и производство из него. Хотя планы перспективного развития имеются, и они внушают оптимизм.Бытовой мусор, вывозимый с территории города Улан-Удэ, давно перестали захоранивать на мусорном полигоне. С 2024 года образующиеся в столице республики отходы просто направляются на площадку накопления ТКО Улан-Удэ, расположенную в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. Она находится невдалеке от существующего полигона захоронения. Прежняя чаша заполнилась, и там уже невозможно складировать новые партии мусора. Их просто копят.- В целях обеспечения г. Улан-Удэ потребности в размещении (захоронении) ТКО планируется строительство дополнительной чаши для их захоронения. Проектирование этого объекта завершено, - рассказала нашему изданию о ситуации заместитель министра природных ресурсов и экологии Бурятии Аюна Елбаскина.В итоге на сегодняшний день на территории республики работают четыре полигона захоронения ТКО: в городе Гусиноозерске (Селенгинский район), поселке Заиграево (Заиграевский район), селе Петропавловка (Джидинский район), а также в сельском поселении Эгитуйское Еравнинского района. Отвозить улан-удэнский мусор на какой-либо из этих полигонов, наверное, можно было бы. К примеру, до двух ближайших есть нормальные дороги. Однако это все равно далеко, и поэтому мусор просто накапливают в пригородном Нижнем Саянтуе.Строительство мусоросжигательной станции на территории Бурятии не планируется.Невеселой новостью стала продажа республикой оборудования мусоросортировочной станции, которая в свое время была построена в Улан-Удэ на улице Ботанической.Продажа объявлена еще в прошлом году, и в ближайшее время все должно завершиться (если найдутся претенденты). Реализация пройдет методом публичного предложения, начальная цена составляет 4,8 млн рублей. Имущество состоит из автовесов, железоотделителя с постоянным магнитом, нескольких конвейеров и пакетировочного пресса. Сложно сказать, купит ли кто-то это бывшее в употреблении оборудование. Но факт остается фактом - мусоросортировочной станции больше не будет, и это тоже своего рода откат назад.Вместе с тем для Улан-Удэ эта станция была бесполезна. Ведь повсеместного раздельного сбора мусора в нашей республике нет, как и массового производства из вторсырья.Как сообщили «Номер один» в «ЭкоАльянсе», в настоящее время в Республике Бурятия законодательно не зафиксировано решение о переходе на раздельный сбор отходов. Также раздельный сбор и вывоз сортированных отходов не включены в действующий тариф на услугу по вывозу ТКО.В рамках работы по организации раздельного сбора ТКО и экологического просвещения «ЭкоАльянс» в 2024 году запустил пилотный проект по раздельному сбору пластика. Для этого в Улан-Удэ установили 40 контейнеров, а в 2025 году - еще 60. Таким образом, в Октябрьском и Советском районах города Улан-Удэ установлено 100 штук. Места выбраны с учетом логистики, а также возможности установки рядом с контейнерами для ТКО на действующих контейнерных площадках (для удобства потребителей).- Это пилотный проект, который реализуется по инициативе регионального оператора за счет средств компании, так как действующим тарифом не предусмотрен раздельный сбор отходов, - подчеркивают в «ЭкоАльянсе».Контейнерами могут пользоваться жители всего города. Пластик вывозит отдельная машина по графику. Далее собранное вторсырье проходит сортировку и прессовку.Первая накопленная партия ПЭТ (за период с апреля 2024 по май 2025) весом 11,5 тонны была направлена на переработку в Красноярск в мае 2025 года.С июня по декабрь 2025 из оранжевых контейнеров на сортировку завезено 82 тонны. Выход полезной фракции составил 44 тонны. В настоящее время вторсырье сортируется по видам пластика и накапливается для последующей реализации.Однако полезная инициатива наткнулась на преграды. С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, в связи с чем собранное вторсырье должно в обязательном порядке продаваться через торги. То есть региональный оператор теперь не может напрямую передать собранное вторсырье на перерабатывающее предприятие, а это существенно осложняет работу. Недавно «ЭкоАльянс» в очередной раз объявил торги для реализации накопленного объема.После завершения реализации старых федеральных нацпроектов в стране запустили целый ряд новых. Среди них есть нацпроект «Экологическое благополучие». В его составе запущен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Наша республика реализует свою региональную часть под названием «Экономика замкнутого цикла (Республика Бурятия)». Правительство республики заключило с Минприроды России соглашение о реализации региональной части.Положения указанного соглашения установили, что в 2026 - 2027 гг. «доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составит 100%». Таким образом, есть надежда, что для улан-удэнских ТКО новую чашу на мусорном полигоне построят более-менее оперативно и мусор перестанут накапливать в Нижнем Саянтуе под открытым небом.Соответственно, доля обрабатываемых (сортируемых) ТКО в общей массе образованных твердых коммунальных отходов составит в ближайшее время 0%. Упор на извлечение вторсырья из мусора пока не отмечается.Впрочем, вторсырье извлекают далеко не во всех регионах России, и Бурятия не выглядит здесь аутсайдером. Наиболее активно работа с отходами ведется в регионах с развитой инфраструктурой обращения с ними: Московской, Тюменской, Калужской, Мурманской областях, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Лидерами по обработке ТКО (раздельному сбору и сортировке) ожидаемо являются Подмосковье (более 50% повторного использования) и Москва. Чтобы сократить полигонное захоронение, увеличить сортировку твердых коммунальных отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот, в стране работает около 300 мусороперерабатывающих заводов.Что касается Бурятии, у нас сбором вторсырья занимаются энтузиасты. В Улан-Удэ работает проект «Ниточка» по сбору старой одежды. Вещи передают нуждающимся или направляют на переработку. За несколько лет работы собрано 420 тонн одежды.Региональный «мусорный» оператор «ЭкоАльянс» тоже немного собирает вторсырье.Но на фоне общего вала ТКО это все - символические объемы. И факт остается фактом – абсолютному большинству отходов устраивают «похороны», не утруждаясь извлечением вторсырья.Завтрашний день мусорной отрасли Бурятии – создание полигонов, возле которых будут возведены мощности по сортировке. Задумка проста – из привезенного мусора сначала надо извлечь вторсырье, а оставшееся направить на захоронение. Это будут уже не полигоны, а комплексы по сортировке и захоронению.Первый комплекс должен появиться в поселке Селенгинск Кабанского района.- Проектная документация на строительство разработана, получены положительные заключения необходимых государственных экспертиз. Данный объект включает в себя участки захоронения, обработки и утилизации ТКО. Сметная стоимость строительства объекта составляет 594191,86 тыс. рублей, - сообщила Аюна Елбаскина последние новости.Финансирование строительства объекта предполагается в рамках упомянутого федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».- Подрядная организация, которая будет осуществлять строительство полигона ТКО в поселке Селенгинск Кабанского района, станет известна по итогам проведения торгов. Ввод в эксплуатацию объекта ожидается до конца 2027 года, - также сообщила заместитель министра.Можно ли оборудование мусоросортировочной станции, выставленное на продажу, использовать в этом проекте?- Оборудование мусоросортировочной станции №1 г. Улан-Удэ не может быть использовано на полигоне ТКО в поселке Селенгинск ввиду его ненадлежащего технического состояния, а также несоответствия мощностям по обработке ТКО, определенным проектной документацией для объекта, - констатировали в Минприроды Бурятии.У будущего комплекса в поселке Селенгинск будет трое «братьев».Федеральный проект «Экономика замкнутого цикла» предполагает строительство в Бурятии еще трех комплексов, обладающих возможностью по сортировке ТКО и последующему захоронению оставшегося мусора. Они намечены в селе Турунтаево (Прибайкальский район), селе Баргузин (Баргузинский район) и в поселке Ангоя (Северо-Байкальский район).- Кроме того, в настоящее время ведется работа по заключению концессионного соглашения на строительство объектов обращения с ТКО города Улан-Удэ (в том числе мусоросортировочной станции), - подчеркнула Аюна Елбаскина.Плюс ко всему этому сейчас идет проектирование целого ряда иных «мусорных» объектов.Среди них расширение существующего полигона ТКО в селе Петропавловка, в поселке Заиграево; площадка временного накопления ТКО до 11 месяцев (включая мобильную станцию по перегрузке отходов) в Усть-Баргузине; строительство площадки накопления ТКО до 11 месяцев (с установкой мусороперегрузочной станции) на территории города Северобайкальск; строительство площадки временного накопления ТКО до 11 месяцев в поселке Кичера и др.Общая же картина по ТКО, увы, остается прежней – планов много, но хотелось бы, чтобы быстрее настал момент, когда они наконец воплотятся. Потому что когда улан-удэнский мусор не захоранивают, а просто копят, это не выглядит оптимистично.