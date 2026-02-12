В Бурятии с грузоперевозчика взыскали 1,35 млн рублей

В Бурятии торгово-транспортная компания неоднократно нарушала правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В конце 2025 года организация трижды была признана виновной.

За каждое нарушение компании назначили штраф в 450 тысяч рублей. Но грузоперевозчик ничего в установленные сроки не оплатил. Поэтому исполнительные документы направили в службу судебных приставов для принудительного взыскания.

Только после этих мер с должника удалось взыскать 1,35 млн рублей.