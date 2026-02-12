Общество 12.02.2026 в 09:41
В Бурятии с грузоперевозчика взыскали 1,35 млн рублей
Компания трижды нарушила правила перевозки
Текст: Карина Перова
В Бурятии торгово-транспортная компания неоднократно нарушала правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В конце 2025 года организация трижды была признана виновной.
За каждое нарушение компании назначили штраф в 450 тысяч рублей. Но грузоперевозчик ничего в установленные сроки не оплатил. Поэтому исполнительные документы направили в службу судебных приставов для принудительного взыскания.
Только после этих мер с должника удалось взыскать 1,35 млн рублей.
Тегисудебные приставы штраф