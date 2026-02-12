В пятницу 13-го в Бурятии ожидаются опасные метеоявления

По данным синоптиков Бурятской ЦГМС завтра по республике ожидаются опасные метеорологические явления. 13 февраля на большей части территории пройдет снег различной интенсивности, усилится ветер до 17–22 м/с и снова похолодает.

Местами будут метели и снежные заносы. Температура воздуха резко понизится на 10°С и более градусов.

Жителей и гостей республики просят быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности. Водителям рекомендуется снизить скорость, держать безопасную дистанцию, по возможности отказаться от дальних поездок и от движения по открытым участкам дорог в период сильного ветра и метелей.

Фото: loon.site