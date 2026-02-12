Общество 12.02.2026 в 11:16
В Бурятии мужчина вышел из такси и упал без сознания
Пострадавшему помог сотрудник ТЦМК
Текст: Карина Перова
В Бурятии мужчина вышел из такси и упал без сознания. Очевидцем происшествия стал сотрудник Территориального центра медицины катастроф Дмитрий. Специалист тут же бросился на помощь.
Работник ТЦМК определил, что пострадавший не дышит. Он вызвал «скорую» и незамедлительно приступил к проведению сердечно-легочной реанимации.
Затем Дмитрий передал мужчину прибывшим медикам. Последние продолжили оказание помощи и успешно доставили пациента в лечебное учреждение Улан-Удэ.