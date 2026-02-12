В Бурятии мужчина вышел из такси и упал без сознания. Очевидцем происшествия стал сотрудник Территориального центра медицины катастроф Дмитрий. Специалист тут же бросился на помощь.

Работник ТЦМК определил, что пострадавший не дышит. Он вызвал «скорую» и незамедлительно приступил к проведению сердечно-легочной реанимации.

Затем Дмитрий передал мужчину прибывшим медикам. Последние продолжили оказание помощи и успешно доставили пациента в лечебное учреждение Улан-Удэ.