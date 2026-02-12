В Бурятии замглавы района получил взятку в 300 тысяч рублей

В Бурятии замглавы администрации Иволгинского района получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Все произошло в августе 2025 года.

Денежное вознаграждение чиновнику передал мужчина в интересах коммерческой организации, которую возглавляла его супруга. Взятка предназначалась за бездействие замглавы при незаконном заключении договора на капитальный ремонт автодороги.

В прокуратуре по данному факту завели административное дело. В результате организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей.

«По ходатайству прокуратуры в целях обеспечения оплаты штрафа суд наложил арест на банковский счет общества. В отношении взяткодателя и взяткополучателя осуществляется уголовное преследование», - отметили в надзорном ведомстве.