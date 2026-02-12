Общество 12.02.2026 в 11:43

Работу двух полковников из Бурятии отметили на самом верху

Полицейские начальники попали на Доску почета МВД России
Текст: Андрей Константинов
Работу двух полковников из Бурятии отметили на самом верху
Фото: архив «Номер один»
Работу начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД Бурятии Игоря Никитчука и начальника Управления уголовного розыска Дмитрия Тугаринова отметили федеральном на уровне. За достигнутые профессиональные результаты оба руководителя занесены на Доску почета МВД России.

Как сообщили в МВД Бурятии, полковник Игорь Никитчук служит в органах внутренних дел с 1995 года. С октября 2014 года возглавляет УЭБ и ПК МВД по РБ. Имеет множество государственных и ведомственных наград, среди которых и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и именное оружие — пистолет Макарова.


По итогам 2025 года сотрудниками УЭБиПК выявлено 336 экономических преступлений, общий ущерб от которых составил 391 миллион рублей. В их числе 165 коррупционных фактов и 93 случаев взяточничества. 

Полковник Дмитрий Тугаринов в органах внутренних дел служит с 1996 года. Управление уголовного розыска (УУР) он возглавил в апреле 2019 года. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в числе которых медаль «За отличие в охране общественного порядка», а также именной ПМ.

 
По итогам работы в 2025 году уголовный розыск Бурятии занял второе место среди аналогичных подразделений МВД России. При этом лидирующие позиции уголовный розыск Бурятии удерживает уже на протяжении десяти лет.

В 2025 году сотрудниками уголовного розыска МВД по РБ раскрыто 2130 преступлений. Установлены виновные в совершении 1069 тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыто 137 преступлений прошлых лет.

Одним из важнейших направлений УУР является выявление лидеров и активных участников уголовно-преступной среды, документирование их преступной деятельности и недопущение консолидации в организованные преступные сообщества. Так, в 2025 году подразделениями УУР раскрыто 77 преступлений с участием организованных преступных групп. В суд направлены уголовные дела в отношении 5 ОПГ и 1 банды, к уголовной ответственности привлечено 36 лиц.

Фото: МВД Бурятии
