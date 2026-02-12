Работу двух полковников из Бурятии отметили на самом верху

Как сообщили в МВД Бурятии, полковник Игорь Никитчук служит в органах внутренних дел с 1995 года. С октября 2014 года возглавляет УЭБ и ПК МВД по РБ. Имеет множество государственных и ведомственных наград, среди которых и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» и именное оружие — пистолет Макарова.





Полковник Дмитрий Тугаринов в органах внутренних дел служит с 1996 года. Управление уголовного розыска (УУР) он возглавил в апреле 2019 года. Неоднократно поощрялся ведомственными наградами, в числе которых медаль «За отличие в охране общественного порядка», а также именной ПМ.





Одним из важнейших направлений УУР является выявление лидеров и активных участников уголовно-преступной среды, документирование их преступной деятельности и недопущение консолидации в организованные преступные сообщества. Так, в 2025 году подразделениями УУР раскрыто 77 преступлений с участием организованных преступных групп. В суд направлены уголовные дела в отношении 5 ОПГ и 1 банды, к уголовной ответственности привлечено 36 лиц.





Фото: МВД Бурятии

Работу начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД Бурятии Игоря Никитчука и начальника Управления уголовного розыска Дмитрия Тугаринова отметили федеральном на уровне. За достигнутые профессиональные результаты оба руководителя занесены на Доску почета МВД России.По итогам 2025 года сотрудниками УЭБиПК выявлено 336 экономических преступлений, общий ущерб от которых составил 391 миллион рублей. В их числе 165 коррупционных фактов и 93 случаев взяточничества.По итогам работы в 2025 году уголовный розыск Бурятии занял второе место среди аналогичных подразделений МВД России. При этом лидирующие позиции уголовный розыск Бурятии удерживает уже на протяжении десяти лет.В 2025 году сотрудниками уголовного розыска МВД по РБ раскрыто 2130 преступлений. Установлены виновные в совершении 1069 тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрыто 137 преступлений прошлых лет.