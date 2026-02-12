В Бурятии одинокому пенсионеру с инвалидностью подарили электропечь
Неравнодушные жители Бурятии, Центр социальной помощи «Аэлита» и благотворительный фонд «София» подарили одинокому пожилому мужчине новую электроплиту.
Евгению Борхонову 72 года. Родился и вырос в селе Галбай, окончил Толтойскую среднюю школу и сразу после выпуска начал работать в колхозе «Мир», где честно трудился всю свою жизнь.
Семью создать не получилось – сегодня Евгений Жамсаевич живет один. Сельчанин имеет инвалидность и страдает бронхиальной астмой.
«Его небольшая пенсия уходит на самое необходимое: продукты, лекарства и дрова. Недавно у него сломалась старая электроплита, и он был вынужден готовить еду на печи. С приближением весны возник риск остаться без возможности готовить горячую пищу», - рассказали в «Аэлите».
