Общество 12.02.2026 в 12:07

В Бурятии одинокому пенсионеру с инвалидностью подарили электропечь

Помощь оказали Центр социальной помощи «Аэлита» и фонд «София»
Текст: Карина Перова
В Бурятии одинокому пенсионеру с инвалидностью подарили электропечь
Фото: Центр социальной помощи «Аэлита»

Неравнодушные жители Бурятии, Центр социальной помощи «Аэлита» и благотворительный фонд «София» подарили одинокому пожилому мужчине новую электроплиту.

Евгению Борхонову 72 года. Родился и вырос в селе Галбай, окончил Толтойскую среднюю школу и сразу после выпуска начал работать в колхозе «Мир», где честно трудился всю свою жизнь.

Семью создать не получилось – сегодня Евгений Жамсаевич живет один. Сельчанин имеет инвалидность и страдает бронхиальной астмой.

«Его небольшая пенсия уходит на самое необходимое: продукты, лекарства и дрова. Недавно у него сломалась старая электроплита, и он был вынужден готовить еду на печи. С приближением весны возник риск остаться без возможности готовить горячую пищу», - рассказали в «Аэлите».

Ранее «Номер один» сообщал, что центр и благотворители обеспечили одинокого пенсионера телевизором, а жителя Тункинского района – стиральной машиной.

 

Теги
благотворительность

ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

