В Республиканском агентстве лесного хозяйства жителям Бурятии напомнили, как правильно собирать валежник – лежащие на земле остатки стволов, сучьев, образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев.

Специалисты пояснили: валежником не являются порубочные остатки в местах проведения лесосечных работ, а также сухостой – засохшие, но стоящие на корню деревья. То есть собирать их не следует.

Как можно собирать валежник?

Оформление разрешительных документов не требуется. При заготовке и сборе валежника следует обязательно соблюдать правила пожарной и санитарной безопасности в лесах. Ограничений по использованию бензопил, топоров и других инструментов не установлено.

Закон регулирует порядок заготовки и сбора не древесных лесных ресурсов для собственных нужд, не связанного с предпринимательской деятельностью, то есть жители не имеют права его продать.

За дополнительной информацией можно обратиться в ближайшее лесничество.

«Заготовка валежной древесины – это не только способ отопления дома, но и помощь лесу. Освобождая лесной массив от валежника, мы снижаем риск возникновения возгораний, а также распространения огня», - добавили в РАЛХ.